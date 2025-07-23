Labubu дороже «Газпрома»: производитель игрушек обогнал российского газового гиганта по капитализации — Finance.ua
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Labubu дороже «Газпрома»: производитель игрушек обогнал российского газового гиганта по капитализации

Фондовый рынок
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Labubu дороже «Газпрома»: производитель игрушек обогнал российского газового гиганта по капитализации
Labubu дороже «Газпрома»: производитель игрушек обогнал российского газового гиганта по капитализации, www.cbc.ca
Рыночная капитализация китайского производителя игрушек Pop Mart с брендом Labubu в июле 2025 года составила $42,06 млрд, что на $3,43 млрд больше, чем у «Газпрома» — $38,63 млрд. Таким образом, Pop Mart официально стала более дорогой компанией, чем российский газовый гигант.
Такие данные опубликованы на ресурсе Companies ranked by Market Cap. Pop Mart — лидер азиатского рынка дизайнерских игрушек и фигурок, в частности линейки Labubu, ставших мировым трендом.
Labubu дороже «Газпрома»: производитель игрушек обогнал российского газового гиганта по капитализации
Благодаря бизнес-модели, основанной на слепых коробках, лимитированных выпусках и массовом фанатском движении, Pop Mart за короткий промежуток времени превратился из нишевого бренда в глобального игрока развлекательного рынка. Компания активно экспортирует свою продукцию в десятки стран, открывает фирменные магазины в США, Европе, Японии и Южной Корее, сотрудничает с художниками и известными брендами.
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А «Газпром», до недавнего времени являвшийся символом российской экономики, находится в глубоком кризисе. Рыночная капитализация компании снизилась в разы после полномасштабного вторжения в Украину, энергетических санкций ЕС и краха транзита. Если раньше россия экспортировала более 200 млрд кубометров газа в год, то в 2025 году всего 8,33 млрд кубов за полгода, что является самым низким показателем с 1970-х.
Labubu дороже «Газпрома»: производитель игрушек обогнал российского газового гиганта по капитализации
Около 60 млрд кубометров газа остаются неиспользованными, ведь альтернативные маршруты типа «Силы Сибири» или «Турецкого потока» не могут заменить европейский рынок. Плановые новые проекты, в частности газовый хаб в Турции, остаются лишь на уровне идей.
По оценкам аналитиков, «Газпром» может потерять до 15 трлн рублей в ближайшее десятилетие. Компания уже имеет более 1 трлн рублей убытков в ключевом бизнесе, несмотря на формальную прибыль в отчетах. Для сравнения, выручка Pop Mart в 2024 году выросла более чем на 30%, и компания продолжает масштабироваться.
По материалам:
Обозреватель
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