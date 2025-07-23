Labubu дороже «Газпрома»: производитель игрушек обогнал российского газового гиганта по капитализации Сегодня 04:00 — Фондовый рынок

Labubu дороже «Газпрома»: производитель игрушек обогнал российского газового гиганта по капитализации, www.cbc.ca

Рыночная капитализация китайского производителя игрушек Pop Mart с брендом Labubu в июле 2025 года составила $42,06 млрд, что на $3,43 млрд больше, чем у «Газпрома» — $38,63 млрд. Таким образом, Pop Mart официально стала более дорогой компанией, чем российский газовый гигант.

Такие данные опубликованы на ресурсе Companies ranked by Market Cap . Pop Mart — лидер азиатского рынка дизайнерских игрушек и фигурок, в частности линейки Labubu, ставших мировым трендом.

Благодаря бизнес-модели, основанной на слепых коробках, лимитированных выпусках и массовом фанатском движении, Pop Mart за короткий промежуток времени превратился из нишевого бренда в глобального игрока развлекательного рынка. Компания активно экспортирует свою продукцию в десятки стран, открывает фирменные магазины в США, Европе, Японии и Южной Корее, сотрудничает с художниками и известными брендами.

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А «Газпром», до недавнего времени являвшийся символом российской экономики, находится в глубоком кризисе. Рыночная капитализация компании снизилась в разы после полномасштабного вторжения в Украину, энергетических санкций ЕС и краха транзита. Если раньше россия экспортировала более 200 млрд кубометров газа в год, то в 2025 году всего 8,33 млрд кубов за полгода, что является самым низким показателем с 1970-х.

Около 60 млрд кубометров газа остаются неиспользованными, ведь альтернативные маршруты типа «Силы Сибири» или «Турецкого потока» не могут заменить европейский рынок. Плановые новые проекты, в частности газовый хаб в Турции, остаются лишь на уровне идей.

По оценкам аналитиков, «Газпром» может потерять до 15 трлн рублей в ближайшее десятилетие. Компания уже имеет более 1 трлн рублей убытков в ключевом бизнесе, несмотря на формальную прибыль в отчетах. Для сравнения, выручка Pop Mart в 2024 году выросла более чем на 30%, и компания продолжает масштабироваться.

Обозреватель По материалам:

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