UPG начала ребрендинг автозаправок Коломойского — Finance.ua
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UPG начала ребрендинг автозаправок Коломойского

Фондовый рынок
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В Киеве на автозаправочном комплексе ANP (ранее принадлежала бизнесмену Игорю Коломойскому) на бульваре Николая Михновского (бывшем Дружбы народов) начались работы по ребрендингу.
Об этом сообщает отраслевое издание enkorr.
Недавно Антимонопольный комитет Украины дал разрешение «Укрпаллетсистем» на получение контроля над активами, принадлежащими компаниям группы «Приват».
Речь идет об аренде 34 АЗС, расположенных на территории Киевской области.
Владелец UPG Владимир Петренко заявил в интервью Forbes, что договорился об аренде с неизвестным директором этой сети, а ребрендинг одного объекта он оценивает в 1 млн грн.
По словам Петренко, на модернизацию киевских заправок уйдет примерно восемь месяцев.
Издание отмечает, что комплекс ANP на бульваре Николая Михновского является флагманом сети группы «Приват», который в лучшие времена продавал более 35 тыс. л горючего в сутки.
По материалам:
Економічна Правда
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