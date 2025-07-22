Chrome позволит переключаться между аккаунтами на iOS — Finance.ua
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Chrome позволит переключаться между аккаунтами на iOS

Фондовый рынок
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Google вводит возможность легкого переключения между личным и рабочим профилями в своем браузере Chrome на iOS, при этом данные между ними будут храниться отдельно. Новая опция является частью корпоративного пакета программного обеспечения Google и не позволяет пользователям, не являющимся корпоративными пользователями, свободно переключаться между двумя учетными записями Google в браузере.
Компании, внедряющие Chrome Enterprise, могут разрешить сотрудникам входить в управляемые аккаунты Google на iOS и свободно переключаться между личными и рабочими аккаунтами в Chrome. Как и на настольном компьютере, пользователи переключаются, нажав на иконку своего аккаунта, а затем выбрав другой профиль для просмотра.
Данные браузера, включая вкладки, историю и пароли, будут храниться отдельно в обох аккаунтах, а ІТ-администраторы смогут получать доступ к отчетам о безопасности и ограничивать просмотр определенных сайтов, находясь в рабочем профиле.
Android не имеет прямого аналога этой функции, но поддерживает рабочие профили на всем устройстве, охватывающие полный набор приложений Google, включая Chrome. Это представлена другая версия программы Chrome, и поэтому, в отличие от iOS, пользователи Android не могут переключиться на рабочий профиль с самого Chrome. Пользователи Chrome не могут переключаться между некорпоративными аккаунтами Google ни на одной из мобильных операционных систем, несмотря на то, что в десктопных версиях браузера такая возможность есть.
По материалам:
expert.ua
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