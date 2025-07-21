Wizz Air запускает сразу 11 новых маршрутов из Варшавы (список) — Finance.ua

Wizz Air запускает сразу 11 новых маршрутов из Варшавы (список) Сегодня 14:23 — Фондовый рынок

Wizz Air запускает сразу 11 новых маршрутов из Варшавы (список)

Венгерский Wizz Air объявил о запуске 11 новых маршрутов из второго аэропорта польской столицы Варшава-Модлин.

Как сообщил авиаперевозчик на своей странице в ФБ

Из аэропорта «Варшава-Модлин» можно будет улететь в такие города Европы:

Милан-Бергамо (Италия);

Альгеро (Италия);

Бриндизи (Италия);

Палермо (Италия);

Афины (Греция);

Барселона (Испания);

Берген (Норвегия);

Валлетта (Мальта);

София (Болгария);

Пафос (Кипр);

Кишинев (Молдова).

Ранее лоукостер Wizz Air официально объявил об открытии 6 новых маршрутов из Румынии из аэропорта «Бухарест-Отопени».

Также Wizz Air объявил об открытии восьми новых авиарейсов из румынского города Сучава.

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