Wizz Air запускает сразу 11 новых маршрутов из Варшавы (список) — Finance.ua
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Wizz Air запускает сразу 11 новых маршрутов из Варшавы (список)

Фондовый рынок
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Wizz Air запускает сразу 11 новых маршрутов из Варшавы (список)
Wizz Air запускает сразу 11 новых маршрутов из Варшавы (список)
Венгерский Wizz Air объявил о запуске 11 новых маршрутов из второго аэропорта польской столицы Варшава-Модлин.
Как сообщил авиаперевозчик на своей странице в ФБ.
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Из аэропорта «Варшава-Модлин» можно будет улететь в такие города Европы:
  • Милан-Бергамо (Италия);
  • Альгеро (Италия);
  • Бриндизи (Италия);
  • Палермо (Италия);
  • Афины (Греция);
  • Барселона (Испания);
  • Берген (Норвегия);
  • Валлетта (Мальта);
  • София (Болгария);
  • Пафос (Кипр);
  • Кишинев (Молдова).
Wizz Air запускает сразу 11 новых маршрутов из Варшавы (список)
Ранее лоукостер Wizz Air официально объявил об открытии 6 новых маршрутов из Румынии из аэропорта «Бухарест-Отопени».

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Также Wizz Air объявил об открытии восьми новых авиарейсов из румынского города Сучава.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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