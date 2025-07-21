Wizz Air запускает сразу 11 новых маршрутов из Варшавы (список) — Finance.ua

Wizz Air запускает сразу 11 новых маршрутов из Варшавы (список)
Венгерский Wizz Air объявил о запуске 11 новых маршрутов из второго аэропорта польской столицы Варшава-Модлин.
Как сообщил авиаперевозчик на своей странице в ФБ.
Из аэропорта «Варшава-Модлин» можно будет улететь в такие города Европы:
- Милан-Бергамо (Италия);
- Альгеро (Италия);
- Бриндизи (Италия);
- Палермо (Италия);
- Афины (Греция);
- Барселона (Испания);
- Берген (Норвегия);
- Валлетта (Мальта);
- София (Болгария);
- Пафос (Кипр);
- Кишинев (Молдова).
Ранее лоукостер Wizz Air официально объявил об открытии 6 новых маршрутов из Румынии из аэропорта «Бухарест-Отопени».
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Также Wizz Air объявил об открытии восьми новых авиарейсов из румынского города Сучава.
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