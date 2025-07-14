Wizz Air запускає 6 нових маршрутів з Румунії (список країн) — Finance.ua

Wizz Air запускає 6 нових маршрутів з Румунії (список країн) Сьогодні 17:10 — Фондовий ринок

Wizz Air запускає 6 нових маршрутів з Румунії (список країн)

Угорський лоукостер Wizz Air офіційно оголосив про відкриття 6 нових маршрутів з Румунії, з аеропорту «Бухарест-Отопені».

Про це йдеться в повідомленні компанії.

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Куди полетить

Аавіакомпанія повідомила про плани розширити свою маршрутну сітку, що дозволить мандрівникам літати з Бухареста до кількох європейських міст у найближчому майбутньому:

Порту, Португалія; Пескара, Італія; Бриндізі, Італія; Кельн, Німеччина; Гданськ, Польща; Братислава, Словаччина.

Нові рейси мають розпочати виконуватися наприкінці жовтня 2025 року.

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Конкретні графіки польотів та ціни — наразі не розголошували.

Раніше Wizz Air оголосив про відкриття восьми нових авіарейсів із румунського міста Сучава.

З 29 квітня Wizz Air змінила правила надання знижок на авіаквитки для учасників програми Wizz Discount Club. Відтепер фіксована знижка у розмірі 10 євро на переліт надається лише в тому разі, якщо вартість авіаквитка становить щонайменше 29,99 євро. Раніше ця мінімальна сума становила 19,99 євро.

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