Wizz Air запускає 6 нових маршрутів з Румунії (список країн) — Finance.ua

Wizz Air запускає 6 нових маршрутів з Румунії (список країн)
Угорський лоукостер Wizz Air офіційно оголосив про відкриття 6 нових маршрутів з Румунії, з аеропорту «Бухарест-Отопені».
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Куди полетить
Аавіакомпанія повідомила про плани розширити свою маршрутну сітку, що дозволить мандрівникам літати з Бухареста до кількох європейських міст у найближчому майбутньому:
- Порту, Португалія;
- Пескара, Італія;
- Бриндізі, Італія;
- Кельн, Німеччина;
- Гданськ, Польща;
- Братислава, Словаччина.
Нові рейси мають розпочати виконуватися наприкінці жовтня 2025 року.
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Конкретні графіки польотів та ціни — наразі не розголошували.
Раніше Wizz Air оголосив про відкриття восьми нових авіарейсів із румунського міста Сучава.
З 29 квітня Wizz Air змінила правила надання знижок на авіаквитки для учасників програми Wizz Discount Club. Відтепер фіксована знижка у розмірі 10 євро на переліт надається лише в тому разі, якщо вартість авіаквитка становить щонайменше 29,99 євро. Раніше ця мінімальна сума становила 19,99 євро.
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