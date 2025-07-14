Wizz Air запускає 6 нових маршрутів з Румунії (список країн) — Finance.ua
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Wizz Air запускає 6 нових маршрутів з Румунії (список країн)

Фондовий ринок
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Wizz Air запускає 6 нових маршрутів з Румунії (список країн)
Wizz Air запускає 6 нових маршрутів з Румунії (список країн)
Угорський лоукостер Wizz Air офіційно оголосив про відкриття 6 нових маршрутів з Румунії, з аеропорту «Бухарест-Отопені».
Про це йдеться в повідомленні компанії.
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Аавіакомпанія повідомила про плани розширити свою маршрутну сітку, що дозволить мандрівникам літати з Бухареста до кількох європейських міст у найближчому майбутньому:
Wizz Air запускає 6 нових маршрутів з Румунії (список країн)
  1. Порту, Португалія;
  2. Пескара, Італія;
  3. Бриндізі, Італія;
  4. Кельн, Німеччина;
  5. Гданськ, Польща;
  6. Братислава, Словаччина.
Нові рейси мають розпочати виконуватися наприкінці жовтня 2025 року.
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Конкретні графіки польотів та ціни — наразі не розголошували.
Раніше Wizz Air оголосив про відкриття восьми нових авіарейсів із румунського міста Сучава.
З 29 квітня Wizz Air змінила правила надання знижок на авіаквитки для учасників програми Wizz Discount Club. Відтепер фіксована знижка у розмірі 10 євро на переліт надається лише в тому разі, якщо вартість авіаквитка становить щонайменше 29,99 євро. Раніше ця мінімальна сума становила 19,99 євро.

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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