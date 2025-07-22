ООО «Бетонбуд», связанное с медведчуком: АРМА проверяет предложения участников конкурса — Finance.ua

ООО «Бетонбуд», связанное с медведчуком: АРМА проверяет предложения участников конкурса Сегодня 17:12 — Фондовый рынок

Завершен аукцион по отбору управляющего на Prozorro для арестованных активов ООО «Бетонбуд». Об этом сообщает Арма.

В настоящее время продолжается проверка участников, в частности на связанность с рф или владельцем арестованного актива. Среди участников конкурса наиболее экономически выгодным признано предложение консорциума «Будинтегра».

В то же время АРМА начнет анализ поданной документации. Решение по избранию или отклонению предложений будет принято после общего анализа в соответствии с действующим законодательством и процедурой АРМА.

Каждый из участников пройдет глубокую проверку, чтобы обеспечить законное, эффективное и добросовестное управление. Напомним, активы ООО «Бетонбуд» включают современное оборудование для производства бетона и других строительных смесей, ангар для хранения сыпучих материалов, а также складские, офисные помещения и спецтехнику, такую как бетоновозы и бетононасосы, пользующиеся высоким спросом в строительной отрасли.

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