ООО «Бетонбуд», связанное с медведчуком: АРМА проверяет предложения участников конкурса — Finance.ua
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ООО «Бетонбуд», связанное с медведчуком: АРМА проверяет предложения участников конкурса

Фондовый рынок
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Завершен аукцион по отбору управляющего на Prozorro для арестованных активов ООО «Бетонбуд». Об этом сообщает Арма.
В настоящее время продолжается проверка участников, в частности на связанность с рф или владельцем арестованного актива. Среди участников конкурса наиболее экономически выгодным признано предложение консорциума «Будинтегра».
В то же время АРМА начнет анализ поданной документации. Решение по избранию или отклонению предложений будет принято после общего анализа в соответствии с действующим законодательством и процедурой АРМА.
Каждый из участников пройдет глубокую проверку, чтобы обеспечить законное, эффективное и добросовестное управление. Напомним, активы ООО «Бетонбуд» включают современное оборудование для производства бетона и других строительных смесей, ангар для хранения сыпучих материалов, а также складские, офисные помещения и спецтехнику, такую как бетоновозы и бетононасосы, пользующиеся высоким спросом в строительной отрасли.
По материалам:
Finance.ua
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