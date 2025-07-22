Окружной суд Гааги снял арест с активов «Газпрома» в Нидерландах — Finance.ua

Окружной суд Гааги снял арест с активов «Газпрома» в Нидерландах Сегодня 13:12

Окружной суд Гааги снял арест с активов «Газпрома» в Нидерландах. Речь идет о его доле в газодобывающих компаниях Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects BV.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на « Ведомости ».

Арест на эти активы был наложен после исков украинских компаний, которые добиваются от «Газпрома» возмещения ущерба.

«Газпром» пытался продать активы

В марте прошлого года «Газпром» пытался продать через аукцион свои активы в Северном море, выставив 50-процентную долю в совместном предприятии с европейской Wintershall Dea Nederland Asset Holding BV в компании Wintershall Noordzee BV (WINZ) и 100-процентную долю в дочернем предприятии Gazprom International UK Limited, которое владеет долей в консорциуме по разработке месторождения Силлиманит.

Начальная цена сделки была определена в 344 миллиона евро.

В периметр сделки также входила продажа 100% акций компании Gazprom UK Limited, владеющей Gazprom UK Resources SA. Последняя является держателем доли в консорциуме по разработке месторождения Вингейт. Компания WINZ владеет долями в консорциумах по разработке месторождений Силлиманит и Вингейт.

Поражение «Газпрома» в суде

Напомним, в феврале 2025 года российский Газпром проиграл в Арбитражном суде Международной торговой палаты. Суд удовлетворил иск чешской коммунальной компании CEZ.

В июне «Нафтогаз» выиграл арбитражный суд против «Газпрома». Российскую компанию обязали возместить 1,37 млрд долларов Украине.

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