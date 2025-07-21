Корея построит в Одессе мусоросжигательный завод за 300 млн долларов — детали
В Одессе планируется строительство мусороперерабатывающего завода, стоимость которого превышает 300 миллионов долларов. Этот проект реализуется в рамках соглашения между Украиной и Южной Кореей, а финансирование обеспечит корейский фонд EDCF. Завод будет расположен в районе Пересыпи.
Об этом рассказала заместитель городского головы Одессы Анна Позднякова, передает «Общественное».
Подготовка к реализации проекта длилась более года: город провел предтехнико-экономическое обоснование, консультации с международными партнерами, анализ технологий, правовую и экологическую оценку.
Позднякова отметила, что документация формировалась в сотрудничестве со специалистами из ЕС, Кореи и местными техническими экспертами.
Строительство планируется за счет международного финансирования через кредитную линию EDCF от правительства Республики Корея. Общая стоимость проекта — более 300 млн долларов. Ожидается, что окончательные условия финансирования в скором времени предоставит корейская сторона. Проект согласован с Национальной стратегией управления отходами и планом обращения с отходами до 2030 года.
Среди потенциальных исполнителей — компания POSCO E&C, один из крупнейших корейских инфраструктурных операторов.
Модель реализации проекта базируется на корейском подходе WtE (waste to energy) с учетом украинского законодательства. Позднякова рассказала, что за основу берут опыт Варшавы, где корейская компания построила современный завод такого типа. Реализация рассчитана на 3−5 лет.
Уже определено и место строительства — это участок на Пересыпи, в черте города, где разместят сам завод.
Функции завода:
- сжигание остаточных бытовых отходов после сортировки;
- генерация электроэнергии и тепла;
- уменьшение объемов захоронения;
- уменьшение выбросов парниковых газов;
- переработка золы и шлаков в строительные материалы.
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