Корея построит в Одессе мусоросжигательный завод за 300 млн долларов — детали Сегодня 20:20 — Фондовый рынок

В Одессе планируется строительство мусороперерабатывающего завода, стоимость которого превышает 300 миллионов долларов. Этот проект реализуется в рамках соглашения между Украиной и Южной Кореей, а финансирование обеспечит корейский фонд EDCF. Завод будет расположен в районе Пересыпи.

Об этом рассказала заместитель городского головы Одессы Анна Позднякова, передает «Общественное».

Подготовка к реализации проекта длилась более года: город провел предтехнико-экономическое обоснование, консультации с международными партнерами, анализ технологий, правовую и экологическую оценку.

Позднякова отметила, что документация формировалась в сотрудничестве со специалистами из ЕС, Кореи и местными техническими экспертами.

Строительство планируется за счет международного финансирования через кредитную линию EDCF от правительства Республики Корея. Общая стоимость проекта — более 300 млн долларов. Ожидается, что окончательные условия финансирования в скором времени предоставит корейская сторона. Проект согласован с Национальной стратегией управления отходами и планом обращения с отходами до 2030 года.

Среди потенциальных исполнителей — компания POSCO E&C, один из крупнейших корейских инфраструктурных операторов.

Модель реализации проекта базируется на корейском подходе WtE (waste to energy) с учетом украинского законодательства. Позднякова рассказала, что за основу берут опыт Варшавы, где корейская компания построила современный завод такого типа. Реализация рассчитана на 3−5 лет.

Уже определено и место строительства — это участок на Пересыпи, в черте города, где разместят сам завод.

Функции завода:

сжигание остаточных бытовых отходов после сортировки;

генерация электроэнергии и тепла;

уменьшение объемов захоронения;

уменьшение выбросов парниковых газов;

переработка золы и шлаков в строительные материалы.

Діло По материалам:

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