Польша усилила контроль на границе с Украиной: установлены новые рентгеновские сканеры — Finance.ua

Польша усилила контроль на границе с Украиной: установлены новые рентгеновские сканеры
В пункте пропуска «Медыка» на украинско-польской границе заработал модернизированный рентгеновский комплекс для проверки автомобилей. Его задача — ускорить таможенные процедуры и повысить уровень безопасности на внешней границе ЕС.
Об этом пишет in Poland.
По данным Национальной налоговой администрации Польши (KAS), новые системы позволяют одновременно осматривать несколько транспортных средств — легковые авто, автобусы, грузовики и их грузы. Это уменьшает время ожидания на границе и делает контроль менее обременительным для перевозчиков и путешественников.
Стоимость автомобильного комплекса составила 16,8 млн злотых, железнодорожного — 18,2 млн злотых. Современное оборудование заменило технику, работавшую с 2011 года.
Как отметил заместитель министра финансов Польши и глава KAS Марцин Лобода, новые системы не только ускоряют проверки, но и помогают более эффективно бороться с контрабандой. Это особенно важно в условиях роста товарооборота и будущего восстановления Украины.
По состоянию на 2025 год в Подкарпатском воеводстве работают четыре стационарных рентгеновских комплекса — в Медыке, Корчевой, Будомеже и на железнодорожном переходе Перемышль-Медыка.
Следующим шагом станет строительство еще одного сканера в Малховицах до 2027 года. Стоимость проекта оценивается в 17 млн злотых.
Напомним, с 10 июля в рамках системы «єЧерга» на пунктах пропуска «Шегини — Медыка» и «Нижанковичи — Мальховичи» с Польшей начало действовать перераспределение транспортных потоков автобусов.
