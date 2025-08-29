Польша усилила контроль на границе с Украиной: установлены новые рентгеновские сканеры — Finance.ua

Польша усилила контроль на границе с Украиной: установлены новые рентгеновские сканеры Сегодня 16:25 — Мир

Польша усилила контроль на границе с Украиной: установлены новые рентгеновские сканеры

В пункте пропуска «Медыка» на украинско-польской границе заработал модернизированный рентгеновский комплекс для проверки автомобилей. Его задача — ускорить таможенные процедуры и повысить уровень безопасности на внешней границе ЕС.

Об этом пишет in Poland.

По данным Национальной налоговой администрации Польши (KAS), новые системы позволяют одновременно осматривать несколько транспортных средств — легковые авто, автобусы, грузовики и их грузы. Это уменьшает время ожидания на границе и делает контроль менее обременительным для перевозчиков и путешественников.

Стоимость автомобильного комплекса составила 16,8 млн злотых, железнодорожного — 18,2 млн злотых. Современное оборудование заменило технику, работавшую с 2011 года.

Как отметил заместитель министра финансов Польши и глава KAS Марцин Лобода, новые системы не только ускоряют проверки, но и помогают более эффективно бороться с контрабандой. Это особенно важно в условиях роста товарооборота и будущего восстановления Украины.

Читайте также На границе с Польшей приостановил работу один из пунктов пропуска

По состоянию на 2025 год в Подкарпатском воеводстве работают четыре стационарных рентгеновских комплекса — в Медыке, Корчевой, Будомеже и на железнодорожном переходе Перемышль-Медыка.

Следующим шагом станет строительство еще одного сканера в Малховицах до 2027 года. Стоимость проекта оценивается в 17 млн злотых.

Напомним, с 10 июля в рамках системы «єЧерга» на пунктах пропуска «Шегини — Медыка» и «Нижанковичи — Мальховичи» с Польшей начало действовать перераспределение транспортных потоков автобусов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.