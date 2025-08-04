На границе с Польшей приостановил работу один из пунктов пропуска — Finance.ua

На границе с Польшей приостановил работу один из пунктов пропуска
На пункте пропуска Краковец на украинско-польской границе временно приостановили пропуск людей и транспорта в обоих направлениях.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Причина — временно отсутствует электроснабжение. В настоящее время специалисты работают над его возобновлением.
По состоянию на 10:00:
- на выезд из Украины ожидают 30 автомобилей;
- на въезд в Украину — 60 авто.
Граждан просят учитывать эту ситуацию при планировании путешествия и по возможности выбирать альтернативные пункты пропуска с меньшей нагрузкой.
Напомним, в Польше правительство приняло законопроект, который позволит подавать заявление на регистрацию транспортного средства онлайн. Заявителю не нужно будет предоставлять бумажный сертификат о техническом осмотре транспортного средства в уженде, если его результат есть в CEPiK.
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