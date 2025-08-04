На границе с Польшей приостановил работу один из пунктов пропуска — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На границе с Польшей приостановил работу один из пунктов пропуска

48
На границе с Польшей приостановил работу один из пунктов пропуска
На границе с Польшей приостановил работу один из пунктов пропуска
На пункте пропуска Краковец на украинско-польской границе временно приостановили пропуск людей и транспорта в обоих направлениях.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Причина — временно отсутствует электроснабжение. В настоящее время специалисты работают над его возобновлением.
По состоянию на 10:00:
  • на выезд из Украины ожидают 30 автомобилей;
  • на въезд в Украину — 60 авто.
Граждан просят учитывать эту ситуацию при планировании путешествия и по возможности выбирать альтернативные пункты пропуска с меньшей нагрузкой.
Напомним, в Польше правительство приняло законопроект, который позволит подавать заявление на регистрацию транспортного средства онлайн. Заявителю не нужно будет предоставлять бумажный сертификат о техническом осмотре транспортного средства в уженде, если его результат есть в CEPiK.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems