Самые популярные новые автомобили среди украинцев (инфографика)

Renault Duster - самый популярный новый автомобиль в Украине

В апреле украинцы приобрели около 6,2 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, и на 5% больше, чем в марте 2026 года. Бестселлером месяца стал Renault Duster.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Какие бренды покупают чаще всего

По данным аналитиков, всего с начала 2026 года в Украине продано более 21,5 тыс. новых авто, что на 7% больше, чем в прошлом году.

По итогам апреля самой популярной маркой стала японская Toyota.

В рейтинг также вошли Renault, Skoda, BYD, BMW, Volkswagen, Hyundai, Mazda, Nissan и Suzuki.

Наибольший рост продаж показали:

Mazda (+230%);

BYD (+53%);

BMW (+45%);

Renault (+19%).

В то же время, у части брендов зафиксирован спад спроса, в частности у Volkswagen, Skoda и Suzuki.

Самые популярные модели месяца

Если говорить о самых популярных моделях новых легковушек, то первенство в апреле занимает компактный кроссовер Renault Duster.

Рейтинг самых популярных моделей апреля, Инфографика создана с помощью ИИ

Ранее Finance.ua писал , что при первой регистрации легкового автомобиля в Украине нужно уплатить сбор в Пенсионный фонд. Без этого платежа сервисные центры не выдадут номерные знаки.

Сумма сбора зависит от стоимости авто и привязана к прожиточному минимуму, который в этом году составляет 3328 грн. Ставка может составлять 3%, 4% или 5% от стоимости автомобиля (без НДС, если он выделен в договоре):

3% — если авто стоит до 549 120 грн (около $13 000).

4% — от 549 121 до 965 120 грн (≈ $13 000 — $23 000).

5% - свыше 965 121 грн (от ≈ $23 000).

В то же время, даже в случае изменения прожиточного минимума в течение года эти пределы не будут пересматриваться до 1 января 2027 года.

