Самые популярные новые автомобили среди украинцев (инфографика)
В апреле украинцы приобрели около 6,2 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, и на 5% больше, чем в марте 2026 года. Бестселлером месяца стал Renault Duster.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Какие бренды покупают чаще всего
По данным аналитиков, всего с начала 2026 года в Украине продано более 21,5 тыс. новых авто, что на 7% больше, чем в прошлом году.
По итогам апреля самой популярной маркой стала японская Toyota.
В рейтинг также вошли Renault, Skoda, BYD, BMW, Volkswagen, Hyundai, Mazda, Nissan и Suzuki.
Наибольший рост продаж показали:
- Mazda (+230%);
- BYD (+53%);
- BMW (+45%);
- Renault (+19%).
В то же время, у части брендов зафиксирован спад спроса, в частности у Volkswagen, Skoda и Suzuki.
Самые популярные модели месяца
Если говорить о самых популярных моделях новых легковушек, то первенство в апреле занимает компактный кроссовер Renault Duster.
Ранее Finance.ua писал, что при первой регистрации легкового автомобиля в Украине нужно уплатить сбор в Пенсионный фонд. Без этого платежа сервисные центры не выдадут номерные знаки.
Сумма сбора зависит от стоимости авто и привязана к прожиточному минимуму, который в этом году составляет 3328 грн. Ставка может составлять 3%, 4% или 5% от стоимости автомобиля (без НДС, если он выделен в договоре):
- 3% — если авто стоит до 549 120 грн (около $13 000).
- 4% — от 549 121 до 965 120 грн (≈ $13 000 — $23 000).
- 5% - свыше 965 121 грн (от ≈ $23 000).
В то же время, даже в случае изменения прожиточного минимума в течение года эти пределы не будут пересматриваться до 1 января 2027 года.
