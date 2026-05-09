ТОП-10 лучших кроссоверов с пробегом

Эксперты определили лучший кроссовер с пробегом

Кроссоверы достаточно долго остаются одним из самых популярных типов легковых автомобилей. Владельцы таких моделей ценят их практичность и универсальность. У WhatCar? определили 10 лучших кроссоверов с пробегом.

Volvo XC40 признали лучшим кроссовером с пробегом. Эта модель выпускается с 2017 года и является конкурентом Audi Q3, BMW X1 и Lexus UX.

Эксперты отметили, что Volvo XC40 обладает стильным дизайном и просторным интерьером. Также модель похвалила за большой выбор силовых установок — доступные бензиновые, дизельные, гибридные и полностью электрические модификации.

«Я ездил на гораздо более крупных и более дорогих внедорожниках Volvo, и XC40 практически ничем не уступает им по роскоши. Это впечатляет», — рассказал редактор раздела подержанных автомобилей в WhatCar? Марк Пирсон.

Кроме того, эксперты отметили, что Volvo XC40 является одним из самых безопасных автомобилей в своем сегменте. Также, по их словам, этот кроссовер имеет очень удобную подвеску.

ТОП-10 лучших кроссоверов с пробегом:

Volvo XC40 Форд Пума Kia Sportage Peugeot 5008 Audi Q7 Volvo XC90 Kia e-Niro Skoda Enyaq Seat Arona Mercedes EQC

