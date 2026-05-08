Google хочет изменить правила поиска новостей из-за угрозы штрафа

Google снижает позиции новостных сайтов в поисковой выдаче
Google предложил изменить правила отображения новостных результатов в своем поиске во избежание штрафа Евросоюза.
Об этом сообщили агентства Bloomberg и Reuters.

Какие изменения предлагает Google

Как отмечают агентства, компания предоставила заинтересованным сторонам время до следующей недели для представления отзывов о предложенных изменениях, направленных на соблюдение требований Закона ЕС о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA).
В Google заявили, что конструктивно сотрудничают с Европейской комиссией.
В частности, компания готова внести изменения в свою политику борьбы со спамом — так называемой site reputation abuse policy. Ранее эта политика приводила к понижению рейтинга новостных сайтов в поисковой выдаче.
«Наш приоритет — обеспечивать, чтобы результаты поиска были полезны и удобны для пользователей и защищали их от обманчивых практик, таких как спам типа паразитического SEO, которые подрывают работу веба», — заявил представитель Google.
Этот шаг может помочь ему избежать штрафа ЕС со стороны антимонопольного законодательства.

Из-за возникшего конфликта с ЕС

Американская компания попала в поле зрения регуляторов ЕС после жалоб издателей на политику злоупотребления репутацией сайтов.
Речь идет о практике публикации сторонних страниц на сайтах для использования рейтинговых сигналов хост-сайта в поисковиках. Такую схему называют паразитическим SEO.
В ноябре прошлого года Европейская комиссия начала расследование в отношении Google. Регулятор подозревает компанию в том, что под видом борьбы со спамом она препятствует издателям законно монетизировать контент.
По данным Комиссии, Google снижает позиции новостных сайтов в поисковом выдаче, если они публикуют коммерческий, рекламный или партнерский контент. В ЕС считают, что такая политика уменьшает трафик медиа, ограничивает их бизнес и фактически заставляет менять модель монетизации.

Какие штрафы грозят Google

Нарушение норм европейского Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act), инкриминируемого Google, грозит компании штрафом в размере до 10% от общего годового мирового дохода.
Компания Google, принадлежащая Alphabet Inc. также все еще находится под угрозой потенциальных штрафов в других расследованиях DMA, в том числе по обвинениям в несправедливом предпочтении собственным сервисам в своем поисковом бизнесе и в препятствии разработчикам приложений направлять потребителей к предложениям вне Play Store.
Однако некоторые из этих дел затормозились из-за политической чувствительности, в частности из-за опасений ухудшения отношений с США, пишет Bloomberg.
По материалам:
Комерсант український
Google
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
