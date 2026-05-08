Google хочет изменить правила поиска новостей из-за угрозы штрафа

Google предложил изменить правила отображения новостных результатов в своем поиске во избежание штрафа Евросоюза.

Reuters. Об этом сообщили агентства Bloomberg

Как отмечают агентства, компания предоставила заинтересованным сторонам время до следующей недели для представления отзывов о предложенных изменениях, направленных на соблюдение требований Закона ЕС о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA).

В Google заявили, что конструктивно сотрудничают с Европейской комиссией.

В частности, компания готова внести изменения в свою политику борьбы со спамом — так называемой site reputation abuse policy. Ранее эта политика приводила к понижению рейтинга новостных сайтов в поисковой выдаче.

«Наш приоритет — обеспечивать, чтобы результаты поиска были полезны и удобны для пользователей и защищали их от обманчивых практик, таких как спам типа паразитического SEO, которые подрывают работу веба», — заявил представитель Google.

Этот шаг может помочь ему избежать штрафа ЕС со стороны антимонопольного законодательства.

Из-за возникшего конфликта с ЕС

Американская компания попала в поле зрения регуляторов ЕС после жалоб издателей на политику злоупотребления репутацией сайтов.

Речь идет о практике публикации сторонних страниц на сайтах для использования рейтинговых сигналов хост-сайта в поисковиках. Такую схему называют паразитическим SEO.

В ноябре прошлого года Европейская комиссия начала расследование в отношении Google. Регулятор подозревает компанию в том, что под видом борьбы со спамом она препятствует издателям законно монетизировать контент.

По данным Комиссии, Google снижает позиции новостных сайтов в поисковом выдаче, если они публикуют коммерческий, рекламный или партнерский контент. В ЕС считают, что такая политика уменьшает трафик медиа, ограничивает их бизнес и фактически заставляет менять модель монетизации.

Какие штрафы грозят Google

Нарушение норм европейского Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act), инкриминируемого Google, грозит компании штрафом в размере до 10% от общего годового мирового дохода.

Компания Google, принадлежащая Alphabet Inc. также все еще находится под угрозой потенциальных штрафов в других расследованиях DMA, в том числе по обвинениям в несправедливом предпочтении собственным сервисам в своем поисковом бизнесе и в препятствии разработчикам приложений направлять потребителей к предложениям вне Play Store.

Однако некоторые из этих дел затормозились из-за политической чувствительности, в частности из-за опасений ухудшения отношений с США, пишет Bloomberg.

