Netflix запускает ленту коротких видео Clips в приложении

Лента показывает короткие отрывки из разных проектов платформы. Алгоритмы подбирают видео индивидуально для каждого зрителя на основе его предпочтений.
Прямо при просмотре видео пользователи могут добавить фильм или сериал в свой список. Также функция позволяет отправить отрывок друзьям через сообщения или поделиться им в соцсетях.
Со временем разработчики планируют добавить в Clips отрывки из подкастов, фрагменты прямых трансляций и подборки по жанрам. В настоящее время обновление работает в девяти странах, в том числе в США, Великобритании, Канаде и Индии. В остальном мире функция появится в ближайшие месяцы.