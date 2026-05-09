Netflix запускает ленту коротких видео Clips в приложении 09.05.2026, 01:16 — Технологии&Авто

Netflix

Стриминговый сервис Netflix обновляет мобильный интерфейс и добавляет новую функцию Clips — ленту вертикальных видео.

Об этом говорят в команде.

Лента показывает короткие отрывки из разных проектов платформы. Алгоритмы подбирают видео индивидуально для каждого зрителя на основе его предпочтений.

Прямо при просмотре видео пользователи могут добавить фильм или сериал в свой список. Также функция позволяет отправить отрывок друзьям через сообщения или поделиться им в соцсетях.

Со временем разработчики планируют добавить в Clips отрывки из подкастов, фрагменты прямых трансляций и подборки по жанрам. В настоящее время обновление работает в девяти странах, в том числе в США, Великобритании, Канаде и Индии. В остальном мире функция появится в ближайшие месяцы.

