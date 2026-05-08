Apple тестирует AirPods с камерами для ИИ-функций Bloomberg

Прототипы наушников уже находятся на стадии Design Validation Test
Apple активно тестирует новые AirPods со встроенными камерами и готовится к этапу раннего массового производства.
Об этом сообщает Марк Гурман из Bloomberg.
Прототипы наушников уже находятся на стадии Design Validation Test — это этап перед Production Validation Test, предшествующий началу производства.

Функционал камер и интеграция с искусственным интеллектом

Камеры в AirPods не предназначены для фотосъемки или видеосъемки. Они будут работать с низкораздельной визуальной информацией для ИИ функций Siri. К примеру, пользователь сможет спросить Siri, что приготовить из продуктов перед собой, или получить навигационные подсказки на основе окружения.
Новые наушники будут похожи на AirPods Pro 3, но получат более длинные ножки из-за дополнительных компонентов камер. Apple также добавит небольшой LED-индикатор, который будет показывать, когда визуальные данные отправляются в облако.

Сроки выхода на рынок

Первоначально компания планировала выпустить такие AirPods в первой половине 2026 года, но запуск перенесли из-за задержки обновленной Siri. Новая Siri сейчас «двигается по графику» и может выйти в сентябре. AirPods с камерами могут представить примерно в тот же период.
Кстати, новинка, скорее всего, получит название AirPods Ultra.
По материалам:
mezha.media
AppleИИТехника
