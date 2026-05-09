Может ли одна буква в имени стать помехой для оформления права собственности на землю Сегодня 14:17 — Недвижимость

Ошибка в одной букве может заблокировать продажу земли, Фото: magnific

Ошибка в документах недвижимости может создать проблемы для владельца. Несовпадения в написании имени или фамилии приводят к отказу нотариуса в совершении сделки, блокирующей оформление наследства, продажу земли или любые другие операции с вашей собственностью.

Об этом рассказывают специалисты «Юридического советчика для ВПЛ».

Какие ошибки встречаются чаще всего

До 2013 года право собственности или пользования земельным участком подтверждалось государственным актом на землю. В документе указывались данные собственника, основание обретения права, месторасположение и площадь участка.

И именно в этих документах чаще всего случались ошибки — в частности, в именах и фамилиях. Формально это создает ситуацию, когда документ принадлежит другому лицу.

С 1 января 2013 года в Украине заработали Государственный земельный кадастр и Государственный реестр прав на недвижимое имущество. С тех пор новые государственные акты на землю больше не разглашаются, а право собственности регистрируется в электронных реестрах.

Ошибки условно делятся на две категории:

технические — неверная площадь, границы или конфигурация участка,

орфографические — ошибки в имени, фамилии, отчестве или названии населенного пункта.

Юристы отмечают, что именно орфографические ошибки часто создают ситуацию, когда документ ставит под сомнение принадлежность земли владельцу.

Можно ли исправить ошибку без суда

В некоторых случаях проблему можно решить без обращения в суд. Если ошибка содержится в сведениях Государственного земельного кадастра, необходимо обратиться в орган, который его ведет. После проверки информацию могут исправить бесплатно.

Если ошибка есть только в государственном акте, но в решении органа местного самоуправления (на основании которого предоставлялась земля) содержатся верные данные, право собственности можно зарегистрировать именно на основании этого решения.

Если во всех документах допущена одинаковая ошибка, тогда нужно обратиться в выдавший их орган с заявлением о внесении изменений.

Впрочем, специалисты отмечают, часто уполномоченные органы уже не существуют или не имеют полномочий вносить изменения. В таких случаях владельцам приходится обращаться в суд.

Что делать, если без суда не обойтись

Необходимо подать в суд заявление об установлении факта принадлежности правоустанавливающего документа.

Суд по таким делам не меняет написание имени и не вносит поправки в документ, а лишь подтверждает, что он принадлежит конкретному лицу.

Для обращения в суд нужно подготовить:

копию паспорта,

документы, подтверждающие право на землю (решения совета, справки, другие акты),

другие доказательства того, что это именно ваш участок (при наличии — уведомление от налоговой о начислении налога и, соответственно, платежное поручение, квитанция или чек об уплате налога на землю, объяснение свидетелей и т. п. ),

), объяснение, почему ошибку невозможно исправить другим путем.

Какие доказательства могут помочь

Суд оценивает все документы в совокупности. Это может быть трудовая книжка, архивные справки, решения органов власти и любые документы, где совпадают другие данные (ФИО, дата рождения, место жительства, родственные связи и т. п. ).

Важную роль в таких делах может сыграть лингвистическая экспертиза. Она помогает установить, что разные варианты написания имени фактически касаются одного человека.

Эксперты могут объяснить различия в переводе, языковых нормах или особенностях написания, а такой вывод нередко становится ключевым доказательством в суде.

