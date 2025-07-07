У Польщі ухвалили зміни при реєстрації автомобіля — Finance.ua
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У Польщі ухвалили зміни при реєстрації автомобіля

Особисті фінанси
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У Польщі ухвалили зміни при реєстрації автомобіля
У Польщі ухвалили зміни при реєстрації автомобіля
Уряд ухвалив законопроект, який дозволить подавати заяву на реєстрацію транспортного засобу онлайн. Заявнику не потрібно буде надавати паперовий сертифікат про технічний огляд транспортного засобу в ужонді, якщо його результат є в CEPiK.
Про це пише in Poland.
Йдеться про проєкт змін до Закону про дорожній рух, підготовлений Міністерством інфраструктури. Запропоновані зміни мають спростити процедури реєстрації транспортних засобів.
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Згідно із запропонованими правилами, подати заяву на реєстрацію транспортного засобу можна буде онлайн. Це усуне необхідність для установ збирати паперові заяви. Також не буде потреби повторно легалізувати номерні знаки у разі подання заяви на реєстрацію транспортного засобу разом із заявою на збереження поточного реєстраційного номера. Це означає, що більше не потрібно буде демонтувати номерні знаки з транспортного засобу та приносити їх до установи.
Поправка пропонує уточнити терміни подання заяви про реєстрацію транспортного засобу, імпортованого з-за кордону, успадкованого, а також у випадку транспортного засобу, тимчасово вилученого з руху.
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Запропонована поправка також передбачає розширення можливості тимчасової реєстрації транспортного засобу.
Під час реєстрації транспортного засобу також не потрібно буде подавати довідку про позитивний результат технічного огляду транспортного засобу, якщо інформація, що це підтверджує, внесена до центрального реєстру транспортних засобів.
За матеріалами:
inpoland
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