Скільки податків заплатив український бізнес у Польщі — Finance.ua

Скільки податків заплатив український бізнес у Польщі Сьогодні 08:35 — Світ

Скільки податків заплатив український бізнес у Польщі

У Польщі зареєстровано понад 700 тисяч українських підприємців.

Про це повідомив перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран, пише видання inPoland.

За його словами, з початку повномасштабної війни спостерігається значне зростання активності українського бізнесу на території Польщі.

Українські підприємства, які ведуть діяльність у Польщі, вже сплатили близько 2 мільярдів євро до польського державного бюджету. Ці дані свідчать про істотний економічний внесок українських підприємців у господарську систему країни.

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За словами представника Торгово-промислової палати, до початку війни більшість українців виїжджала до Польщі переважно з метою працевлаштування в галузях будівництва, сільського господарства та сфери послуг. Після початку повномасштабної агресії росії проти України до Польщі масово виїхали представники середнього класу, включно з підприємцями, які мали ресурси для започаткування бізнесу за кордоном.

Українські підприємці продовжують активно інтегруватися в польський ринок, реєструючи бізнес, створюючи нові робочі місця та сплачуючи податки. За оцінками експертів, у перспективі це сприятиме зміцненню економічних зв’язків між Україною та Польщею.

Довідка Finance.ua:

згідно з даними Аналітичного центру міжнародної кадрової компанії Gremi Personal, у 2024 році частка ФОП, зареєстрованих українцями у Польщі, досягла 12%, що є дуже високим показником. Серед усіх іноземних компаній, якій працюють у сусідній державі, 84% належать саме українцям;

якщо говорити про популярні сфери діяльності, де наші громадяни відкривають бізнес у Польщі, то це будівництва, інформація та комунікація, а також надання інших послуг (зокрема перукарських і косметичних);

відкрити бізнес у Польщі можна навіть без польського громадянства. Для ведення діяльності українцю достатньо легально перебувати в країні. Які документи для цього необхідні та про основні етапи створення власної справи у Польщі — розповідали тут;

водночас українцям, які хочуть займатися підприємницькою діяльністю в Польщі, необхідно мати законний статус перебування. Це може бути тимчасовий або постійний вид на проживання, отриманий, наприклад, на підставі роботи, навчання або возз’єднання сім’ї.

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