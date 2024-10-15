Що потрібно знати українцям, які хочуть відкрити бізнес у Польщі — Finance.ua

Що потрібно знати українцям, які хочуть відкрити бізнес у Польщі Сьогодні 19:01 — Особисті фінанси

Що потрібно знати українцям, які хочуть відкрити бізнес у Польщі

Польща має сприятливі умови для підприємців, зокрема доступ до європейського ринку та наявність державних програм підтримки бізнесу. Проте для відкриття власної справи є кілька важливих аспектів, які варто враховувати.

Про це пише in Poland.

По-перше, українцям, які хочуть займатися підприємницькою діяльністю в Польщі, необхідно мати законний статус перебування. Це може бути тимчасовий або постійний вид на проживання, отриманий, наприклад, на підставі роботи, навчання або возз’єднання сім’ї.

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По-друге, варто визначитися з формою реєстрації бізнесу. Польське законодавство пропонує кілька варіантів:

індивідуальне підприємництво (Jednoosobowa działalność gospodarcza);

товариство з обмеженою відповідальністю (Spółka z o.o.);

акціонерне товариство (Spółka akcyjna).

Найпоширенішою формою для малого та середнього бізнесу є Spółka z o.o., яка дозволяє мінімізувати ризики, оскільки відповідальність обмежена статутним капіталом компанії.

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Третім важливим кроком є підготовка документів для реєстрації бізнесу. Для індивідуальних підприємців це буде паспорт, підтвердження місця проживання та номер PESEL. Для заснування Spółka z o.o. знадобляться статут компанії, а також капітал в розмірі мінімум 5 тисяч злотих. Реєстрація здійснюється в Національному судовому реєстрі (KRS).

Ще один важливий аспект — це оподаткування. У Польщі діють кілька систем оподаткування для бізнесу: спрощена система, де податки сплачуються на основі фіксованої ставки, та загальна система, яка залежить від доходів компанії. Вибір системи оподаткування залежить від форми бізнесу та прогнозованого доходу. Важливо звернутися до кваліфікованого бухгалтера для оптимізації цього процесу.

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Окрім цього, підприємцям варто ознайомитися з ринковими умовами та регулюваннями, які діють у Польщі. Дослідження ринку, конкурентів та потреб споживачів допоможе збудувати успішну стратегію розвитку. Не менш важливим є знання польської мови, оскільки це полегшить ведення бізнесу, спілкування з партнерами та органами влади.

Отже, відкриття бізнесу в Польщі для українців є цілком реальним і перспективним кроком. Правильний вибір форми бізнесу, уважне ставлення до податкових зобов’язань і знання ринку допоможуть створити стабільну та прибуткову справу на польському ринку.

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