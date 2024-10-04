У яких галузях найчастіше працюють іноземці в Польщі — Finance.ua

У яких галузях найчастіше працюють іноземці в Польщі Сьогодні 17:35 — Світ

У яких галузях найчастіше працюють іноземці в Польщі

За даними Польського інституту економіки (PIE), частка іноземних працівників у квітні у Польщі становила 4,2% (630,9 тисячі осіб). Найбільше іноземців працює у промисловому секторі.

Про це пише inpoland.net.pl.

Звіти Головного управління статистики показують, що у народному господарстві на кінець квітня 2024 року працювало 15 млн 88,2 тис. осіб. У порівнянні з минулим роком ця кількість зменшилася на 0,4%.

Економісти PIE вважають, що відтік працівників був би більшим, якби не іноземні робітники.

У квітні цього року кількість працівників-іноземців становила 4,2% від загальної кількості робітників.

У річному вимірі кількість зайнятих іноземців зросла на 5,8%.

Найпопулярніші галузі серед іноземців

84% працюючих іноземців у Польщі зайняті в п’яти галузях.

У промисловій переробці працює 20% іноземних працівників, у транспортно-складському секторі — 18%. Найчастіше вони виконують низькокваліфіковану роботу. Хоча є випадки, коли іноземці обіймають і високі посади в цих галузях.

працює 20% іноземних працівників, у секторі — 18%. Найчастіше вони виконують низькокваліфіковану роботу. Хоча є випадки, коли іноземці обіймають і високі посади в цих галузях. Популярною серед іноземців є готельно-ресторанна галузь. За даними економістів, 12% від загальної кількості зайнятих у цій галузі є іноземцями.

За даними економістів, 12% від загальної кількості зайнятих у цій галузі є іноземцями. Зростає кількість іноземців у інформаційно-комунікаційній сфері — 10% від загальної кількості працівників. У річному вимірі приріст становить 11%. Вони працюють системними аналітиками, програмістами та фахівцями з баз даних та комп’ютерних мереж. Цей напрям вимагає високої кваліфікації, тому люди, які тут працюють, мають відповідний рівень освіти. У торгівлі кількість іноземців залишається незмінною у порівнянні з попереднім роком — 9%.



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