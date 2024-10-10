Які документи потрібні для отримання кредиту в Польщі — Finance.ua

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Які документи потрібні для отримання кредиту в Польщі

Особисті фінанси
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Які документи потрібні для отримання кредиту в Польщі
Які документи потрібні для отримання кредиту в Польщі
Отримання кредиту в Польщі вимагає підготовки ряду документів, але якщо є можливість їх надати, то це значно підвищить шанси позичальника на успіх. Рекомендується заздалегідь ознайомитися з вимогами конкретного банку, оскільки вони можуть відрізнятися.
Про це повідомляє in Poland.

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Перш ніж отримати кредит, потрібно надати документи, що підтверджують особу. Це може бути паспорт або інший документ, що посвідчує особу. У випадку іноземців також можуть вимагатися документи, що підтверджують статус перебування в Польщі.
Банки зазвичай вимагають підтвердження доходу, щоб оцінити платоспроможність клієнта. Це може бути довідка про доходи з місця роботи, виписки з банківського рахунка або податкові декларації. Для самозайнятих осіб можуть знадобитися додаткові документи, такі як бухгалтерська звітність.
Банки також можуть перевірити кредитну історію позичальника. Якщо у клієнта вже є кредитна історія в Польщі, то вона допоможе банку оцінити фінансовий стан особи. Якщо позичальник новачок на ринку кредитування, то можуть знадобитися додаткові документи, які підтверджують фінансову стабільність.
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Важливо чітко вказати, на що особа планує витратити отримані кошти. Деякі банки можуть запитувати документи, що підтверджують цю мету, наприклад, рахунки-фактури або договори на покупку.
Додатково можуть вимагатися документи, що підтверджують фінансову стабільність, такі як свідоцтво про власність, документи на транспортні засоби або інші активи, що можуть слугувати заставою.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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