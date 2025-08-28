ТОП-8 мест для отдыха, где тепло в первый месяц осени (фото, инфографика) — Finance.ua
ТОП-8 мест для отдыха, где тепло в первый месяц осени (фото, инфографика)

Сентябрь — идеальный месяц для отпуска. Пик летнего ажиотажа отпусков уже миновал, а это означат более низкие цены на отдых.
Сентябрь также отличный месяц для планирования дальних путешествий. Тур в это время может сэкономить вам деньги и избавить вас самых от толп и очередей.
Издание Which? показало преимущества таких мест, проведя опрос среди читателей.
В инфографике приведены места, где уютно и красиво в первый месяц осени.
Ла-Рошель, Франция

ТОП-8 мест для отдыха, где тепло в первый месяц осени (фото, инфографика)
Самая высокая температура в сентябре: 22 ℃
Расположенный на полпути вниз по побережью, на одинаковом расстоянии между Нантом и Бордо, этот морской город полон архитектурных шедевров, датируемых 17 веком, а также удобных для велосипедистов прибрежных дорожек вдоль живописных известняковых скал и дочтойных пляжей.

Бухарест, Румыния

ТОП-8 мест для отдыха, где тепло в первый месяц осени (фото, инфографика)
Самая высокая температура в сентябре: 25 ℃
Бухарест — еще один недорогой вариант отдыха.
Сентябрь — это сезон фестивалей в столице Румынии. Если вы правильно рассчитаете время, вы сможете насладиться фестивалем «Балканик» (5−7 сентября), который принесет выступления мировой музыки в Гредина Уран, а также новой уличной ярмаркой «Балканик» с ремеслами, мастер-классами и джем-сейшенами, а также возвращением ежегодного фестиваля «Незабываемый» (11−13 сентября), который сочетает выступления классической и современной музыки.

Валенсия, Испания

ТОП-8 мест для отдыха, где тепло в первый месяц осени (фото, инфографика)
Самая высокая температура в сентябре: 28 ℃
В третьем по величине городе Испании есть километры песчаных пляжей, заманчивый старый город, потрясающая архитектура и отличная еда. Валенсия заняла первое место в опросе лучших пляжных городов Средиземноморья и получила максимальный пятизвездочный рейтинг за соотношение цены и качества.

Великобритания, Сидмут, Девон

ТОП-8 мест для отдыха, где тепло в первый месяц осени (фото, инфографика)
В Великобритании никогда не гарантируют теплую температуру, но в Сидмути, графство Девон, есть неплохой шанс на теплые и сухие дни. В опросе приморских городов он занял место среди пяти лучших в таблице, среди которых он самый южный.
В общей сложности он получил 74%, а участники Which? поставили ему пять звезд за набережную, предложение еды и напитков, виды и проживание — поразительно.

Алгарве, Португалия

ТОП-8 мест для отдыха, где тепло в первый месяц осени (фото, инфографика)
В Алгарве есть более 100 пляжей, от Прайя-да-Кордоама, которая окаймляет скалы, на диком западе, до острова Баррета на востоке — безлюдной песчаной мели в анклаве дикой природы природного парка Риа-Формоза.
Малоизвестный город Тавира был лучшим местом отдыха в Алгарве в нашем обзоре средиземноморских приморских городов. Расположен на реке Жилан, это действующая гавань с привлекательным старым городом и островным пляжем, до которого можно добраться только на пароме. Посетители оценили Тавиру в пять звезд за спокойствие, дружелюбие и соотношение цены и качества.

Халкидики, Греция

ТОП-8 мест для отдыха, где тепло в первый месяц осени (фото, инфографика)
Самая высокая температура в сентябре: 25 ℃
Остров Халкидики — три кривых «пальца». Зднсь одни из лучших пляжей, гор и блюд в Греции. Первый палец, Кассандра, имеет отличные золотые пески и оживленные курорты. Второй палец, Ситония, более суровый, с изолированными бухтами и сосновыми холмами. Третий палец, гора Афон, занята древней монашеской общиной.
Эгейское море самое теплое в это время года. Второй по величине город Греции, Салоники, с его византийскими стенами, римскими руинами и оживленными барами на набережной находится всего в час езды.

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
