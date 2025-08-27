В 2024 году украинцы пополнили бюджет Польши более чем на 18 млрд злотых — Finance.ua

В 2024 году украинцы пополнили бюджет Польши более чем на 18 млрд злотых Сегодня 12:02 — Личные финансы

Украинцы поддерживают польскую экономику. В 2024 году они внесли в бюджет страны около 18,7 млрд злотых только через уплату налогов и социальных взносов.

Об этом говорится в анализе TVN24.

«15 миллиардов злотых и рост ВВП на 2,7% в 2024 году. Именно на столько трудолюбивые украинцы внесли вклад в нашу экономику. Мы предоставили им 2,8 миллиарда злотых в виде помощи 800+», — написала вице-спикер Сената Магдалена Беят на платформе X.

15 mld zł i 2,7 proc. wzrostu PKB w 2024 - mówi to panu coś, panie @NawrockiKn? Tyle wniosły do naszej gospodarki ciężko pracujące Ukrainki i Ukraińcy.



2,8 mld daliśmy im w postaci 800+.



Matematykę pozostawiam Panu. — Magda Biejat (@MagdaBiejat) August 25, 2025

Согласно данным Управления по делам иностранцев, по состоянию на февраль 2025 года 1,55 миллиона граждан Украины имели действительные виды на жительство в Польше, хотя фактическое количество, включая тех, кто имеет неурегулированный статус, может быть выше.

Большинство — 993 000 — пользуются временной защитой. Еще 462 000 украинцев имеют разрешения на временное проживание, чаще всего выданные для целей работы, только 92 000 имеют разрешения на постоянное проживание.

По подсчетам BGK, в 2024 году украинские мигранты увеличили доходы польского бюджета на 15,1 млрд злотых. Мигранты из Украины заняты преимущественно в промышленности, торговле и сфере услуг. Учитывая, что в 2024 году в Польше работало 16,3 миллиона человек, можно оценить, что украинцы составляли примерно 5% рабочей силы в Польше на то время.

Что касается отдельных налоговых категорий, данные Министерства финансов показывают, что между 2022 и 2024 годами поступления от налога на доходы физических лиц и НДС от граждан Украины составили почти 5 миллиардов злотых.

В то же время налог на прибыль предприятий (НДС) с украинских компаний за эти три года составил 11,9 миллиона злотых. Эти поступления с каждым годом возрастают.

Согласно данным CEIDG, украинцы создали 77 700 частных предпринимателей в Польше между 2022 и 2024 годами. Согласно отчету BGK, влияние довоенной иммиграции из Украины и прибывающих с 2022 года беженцев на ВВП Польши колеблется от 0,5% до 2,4% ежегодно.

Работающие украинцы также платят взносы на социальное и медицинское страхование. Только в 2024 году граждане Украины внесли в польский бюджет около 18,7 млрд злотых налогов и страховых взносов.

3,2% ВВП до 2030 года. Аналитики Deloitte подсчитали , что вклад украинцев в ВВП Польши в 2024 году составит дополнительно 2,7%. Это составило около 99 миллиардов злотых. Эксперты оценивают, что этот вклад будет продолжать расти, достигнув дополнительных

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о помощи украинцам. Он считает, что 800 Плюс, как и медицинские услуги, должны быть доступны только для работающих украинцев. Он предложил собственный законопроект спецзакона и призвал «правительство и все партии в Сейме упорно работать в течение двух недель над формой этого законопроекта». Он также предложил новые решения о предоставлении польского гражданства украинцам и иностранцам из других стран.

Как сообщил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмер, страны-члены ЕС обязаны оказывать социальную и медицинскую помощь гражданам Украины, которые пользуются временной защитой и не имеют собственных ресурсов. В Еврокомиссии отметили, что не комментируют национальные законопроекты, но подчеркнули: помощь должна предоставляться, но ее объем должны определить государства-члены".

