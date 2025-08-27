Новые выплаты на детей в Польше: кто получит 1500 злотых — Finance.ua
Новые выплаты на детей в Польше: кто получит 1500 злотых

Еще до начала учебного года, с 29 августа 2025 года, начнутся первые выплаты по программе Aktywny Rodzic. В частности, она доступна и украинцам. Назначение пособия не зависит от дохода, но подразумевает выполнение ряда условий.
Об этом пишет inpoland.net.pl.

Что такое Aktywny Rodzic

Программа была формально запущена в октябре 2024 года. Она обновляет Семейный попечительский капитал (RKO) и расширяет дофинансирование пребывания детей в яслях:
  • доплата за ясли растет с 400 до 1500 злотых,
  • выплаты теперь начисляются и на первого ребенка.

Три направления поддержки

1. Aktywnie w pracy:
  • 1500 злотых в месяц в течение двух лет (с 12-го по 35-й месяц жизни ребенка), если родители выходят на работу до 3-летнего возраста ребенка;
  • для детей с инвалидностью — 1900 злотых в месяц.
2. Aktywnie w żłobku:
  • компенсация пребывания в яслях, детских клубах или на попечении няни;
  • до 1500 злотых в месяц на ребенка, а для детей с инвалидностью — 1900 злотых в месяц.
3. Aktywnie w domu:
  • 500 злотых ежемесячно на ребенка от 12 до 35 месяцев;
  • пособие доступно для всех детей без исключения.
Как подать заявку

Заявки на участие в программе можно подать онлайн:
  • через PUE ZUS (eZUS),
  • мобильное приложение mZUS,
  • электронный банкинг,
  • портал Emp@tia.

Кто может получить пособие

Программа открыта и для украинцев в Польше — они могут воспользоваться направлением Aktywnie wżłobku.

Когда будут выплачивать деньги

  • Aktywnie w pracy и Aktywnie w domu — 29 августа 2025 года и далее в последний рабочий день каждого месяца;
  • Aktywnie w żłobku — 20 числа каждого месяца.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
