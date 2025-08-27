Новые выплаты на детей в Польше: кто получит 1500 злотых — Finance.ua

Новые выплаты на детей в Польше: кто получит 1500 злотых Сегодня 09:28 — Личные финансы

Еще до начала учебного года, с 29 августа 2025 года, начнутся первые выплаты по программе Aktywny Rodzic. В частности, она доступна и украинцам. Назначение пособия не зависит от дохода, но подразумевает выполнение ряда условий.

Что такое Aktywny Rodzic

Программа была формально запущена в октябре 2024 года. Она обновляет Семейный попечительский капитал (RKO) и расширяет дофинансирование пребывания детей в яслях:

доплата за ясли растет с 400 до 1500 злотых,

выплаты теперь начисляются и на первого ребенка.

Три направления поддержки

1. Aktywnie w pracy:

1500 злотых в месяц в течение двух лет (с 12-го по 35-й месяц жизни ребенка), если родители выходят на работу до 3-летнего возраста ребенка;

для детей с инвалидностью — 1900 злотых в месяц.

2. Aktywnie w żłobku:

компенсация пребывания в яслях, детских клубах или на попечении няни;

до 1500 злотых в месяц на ребенка, а для детей с инвалидностью — 1900 злотых в месяц.

3. Aktywnie w domu:

500 злотых ежемесячно на ребенка от 12 до 35 месяцев;

пособие доступно для всех детей без исключения.

Как подать заявку

Заявки на участие в программе можно подать онлайн:

через PUE ZUS (eZUS),

мобильное приложение mZUS,

электронный банкинг,

портал Emp@tia.

Кто может получить пособие

Программа открыта и для украинцев в Польше — они могут воспользоваться направлением Aktywnie wżłobku.

Когда будут выплачивать деньги

Aktywnie w pracy и Aktywnie w domu — 29 августа 2025 года и далее в последний рабочий день каждого месяца;

Aktywnie w żłobku — 20 числа каждого месяца.

