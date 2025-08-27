Новые выплаты на детей в Польше: кто получит 1500 злотых — Finance.ua

Новые выплаты на детей в Польше: кто получит 1500 злотых
Еще до начала учебного года, с 29 августа 2025 года, начнутся первые выплаты по программе Aktywny Rodzic. В частности, она доступна и украинцам. Назначение пособия не зависит от дохода, но подразумевает выполнение ряда условий.
Об этом пишет inpoland.net.pl.
Что такое Aktywny Rodzic
Программа была формально запущена в октябре 2024 года. Она обновляет Семейный попечительский капитал (RKO) и расширяет дофинансирование пребывания детей в яслях:
- доплата за ясли растет с 400 до 1500 злотых,
- выплаты теперь начисляются и на первого ребенка.
Три направления поддержки
1. Aktywnie w pracy:
- 1500 злотых в месяц в течение двух лет (с 12-го по 35-й месяц жизни ребенка), если родители выходят на работу до 3-летнего возраста ребенка;
- для детей с инвалидностью — 1900 злотых в месяц.
2. Aktywnie w żłobku:
- компенсация пребывания в яслях, детских клубах или на попечении няни;
- до 1500 злотых в месяц на ребенка, а для детей с инвалидностью — 1900 злотых в месяц.
3. Aktywnie w domu:
- 500 злотых ежемесячно на ребенка от 12 до 35 месяцев;
- пособие доступно для всех детей без исключения.
Как подать заявку
Заявки на участие в программе можно подать онлайн:
- через PUE ZUS (eZUS),
- мобильное приложение mZUS,
- электронный банкинг,
- портал Emp@tia.
Кто может получить пособие
Программа открыта и для украинцев в Польше — они могут воспользоваться направлением Aktywnie wżłobku.
Когда будут выплачивать деньги
- Aktywnie w pracy и Aktywnie w domu — 29 августа 2025 года и далее в последний рабочий день каждого месяца;
- Aktywnie w żłobku — 20 числа каждого месяца.
