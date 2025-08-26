Starlink продолжит работу в Украине. В офисе президента Польши опровергли заявление вице-премьера — Finance.ua
Starlink продолжит работу в Украине. В офисе президента Польши опровергли заявление вице-премьера

В понедельник, 25 августа, президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о помощи украинским беженцам. Документ, в частности, предусматривал продолжение временной защиты для бегущих от войны граждан Украины до марта 2026 года, сообщает польское издание Interia.
По словам Навроцкого, право на социальные выплаты по программе 800 Плюс смогут получать только официально трудоустроенные в Польше украинцы.
Как пояснил вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский, согласно решению президента уже с 1 октября Польша не сможет платить за услуги спутникового интернета от Starlink для Украины.
«Решение Кароля Навроцкого фактически блокирует доступ Украины к интернету, ведь оно напрямую связано с законом о поддержке украинцев. В результате это означает остановку работы Starlink, которую Польша предоставляла Украине во время войны, а также конец поддержки хранения данных украинских властей в безопасном месте», — утверждает Гавковский.
Он добавил, что не представляет «лучшего подарка для армии владимира путина, чем отключение Украины от интернета, который только что решил сделать президент».
В то же время руководитель Офиса президента Польши Збигнев Богуцкий опроверг эти утверждения. Он отметил, что Польша не планирует отключать Starlink в Украине, поскольку его финансирование предусмотрено действующим законодательством.
«Президентская инициатива нуждается в эффективной доработке в парламенте в сентябре. То же касается и поддержки хранения данных украинской администрации в безопасном месте», — отметил Богуцкий.
Напомним, в марте Министерство цифровизации Польши заявляло, что страна потратила почти 83 миллиона долларов на систему связи Starlink для Украины после начала полномасштабного вторжения в нее России. В польском правительстве отметили, что потратили около 323 миллионов злотых на приобретение и обслуживание терминалов Starlink для Киева. Эти средства были выделены на приобретение 24 560 терминалов и на ежемесячную абонентскую плату за услуги.
Бывший министр обороны Рустем Умеров заявлял, что у Украины есть альтернатива системе спутникового интернета Starlink на случай, если система будет отключена для украинских военных.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
Payment systems