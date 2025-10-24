0 800 307 555
НБУ пересмотрел прогноз и назвал главные риски для экономики Украины

Национальный банк пересмотрел прогноз развития экономики Украины: в 2025 году ВВП вырастет всего на 1,9%.
В III квартале экономика оживилась благодаря активной жатве, стабильному потребительскому спросу и улучшению ситуации в энергосекторе, но темпы будут оставаться сдержанными из-за последствий войны.
Об этом говорится в сообщении НБУ во время пресс-брифинга о решениях по монетарной политике.
Основные сдерживающие факторы — дефицит электроэнергии из-за разрушения инфраструктуры и нехватка рабочей силы, которые снижают деловую активность.
В последующие годы НБУ ожидает постепенное ускорение экономического роста: +2% в 2026 году и +2,8% в 2027-м. Ожидается, что поддержку обеспечат инвестиции в восстановление, агросектор, оборонную промышленность и евроинтеграционные процессы.

Какие риски выделяет НБУ

НБУ отмечает, что ход войны остается главным риском для экономики. Разрушение энергетической инфраструктуры, логистики и производств уже повлияло на прогнозные показатели.
Среди дополнительных угроз:
  • рост бюджетных расходов на оборону и восстановление,
  • возможные задержки и/или нехватка международной помощи,
  • углубление трудовой миграции и дефицита кадров.
Также существует риск ухудшения внешних экономических условий из-за геополитической неопределенности и турбулентности на мировых рынках.
В то же время регулятор признает: реализация положительных сценариев возможна в случае усиления военной и финансовой поддержки Украины со стороны международных партнеров и достижения справедливого мира.

Что с международной помощью

Как уверяют в Нацбанке, объемы международной помощи остаются достаточными для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета и поддержания адекватного уровня международных резервов.
В августе — октябре получено более 13 млрд дол. США внешнего финансирования. До конца года ожидается поступление еще около 15 млрд дол. США.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиНБУ
