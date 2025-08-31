Апелляционный суд США признал тарифы Трампа неконституционными — Finance.ua

Апелляционный суд США признал тарифы Трампа неконституционными Сегодня 15:17 — Мир

Апелляционный суд США признал тарифы Трампа неконституционными

Апелляционный суд США признал неконституционными глобальные тарифы президента Дональда Трампа.

Об этом пишет Euronews.

Суд постановил, что Трамп не имел законного права вводить масштабные тарифы и установил, что превысил свои полномочия, предусмотренные законом о чрезвычайных полномочиях.

Тем не менее, действующие тарифы оставляют в действии до октября, включая пошлины, которые он до этого ввел для Китая, Мексики и Канады. Это позволит его администрации подать апелляцию в Верховный суд.

«Если это решение оставить в силе, оно буквально уничтожит Соединенные Штаты Америки», — написал Трамп в своих социальных сетях.

Напомним, Евросоюз и США заключили торговое соглашение о единой таможенной ставке в 15% для подавляющего большинства экспорта из Европы.

Ранее президент США объявил о введении новых пошлин на импорт товаров из 69 стран, включая Канаду, Бразилию, Индию, Тайвань и Швейцарию.

Также Дональд Трамп подписал решение о введении 50% пошлин на импорт индийских товаров. Шаг направлен на наказание Нью-Дели за продолжение закупок российской нефти, что, по словам Трампа, финансирует войну рф против Украины.

