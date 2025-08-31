Лучшие страны ЕС для трудоустройства украинских беженцев — Finance.ua
Лучшие страны ЕС для трудоустройства украинских беженцев

Мир
Лучшие страны ЕС для трудоустройства украинских беженцев
Лучшие страны ЕС для трудоустройства украинских беженцев
Трудоустройство для украинцев за рубежом становится важной частью адаптации в новых условиях. И в большинстве стран ЕС официально работают от 40% до 60% беженцев, получивших временную защиту. В то же время, далеко не все граждане удовлетворены условиями труда и выплатами, которые предлагают работодатели.
visitukraine. today рассказывает, в каких странах и городах ЕС наилучшие условия трудоустройства для беженцев из Украины.

Лучшие страны ЕС для трудоустройства украинских беженцев

Польша

Польша остается одной из наиболее удобных стран для трудоустройства украинцев.
Украинцы со статусом временной защиты (статус UKR) или находящиеся в стране на других законных основаниях (виза, безвизовый режим, карта побыта), имеют упрощенный доступ к рынку труда.
Для их легального трудоустройства в Польше работодателю достаточно лишь уведомить местное управление труда.

С 2025 года процедура подачи документов на разрешение становится полностью электронной, что позволяет избежать длительной и сложной процедуры получения разрешения на работу.

Германия

Украинцы, имеющие вид на жительство с соответствующей записью, могут работать без дополнительного разрешения. Эта запись вносится в документ, который удостоверяет право на пребывание и позволяет заниматься оплачиваемой работой в Германии.
Таким образом, украинцам не нужно получать отдельное разрешение от Федерального агентства занятости. Достаточно получить статус временной защиты, который предоставляет право на легальное проживание и работу.

Нидерланды

Здесь украинцы могут работать как наемные работники без разрешения на работу (tewerkstellingsvergunning, TWV).
Работодатель, который принимает на работу украинского беженца, должен лишь уведомить об этом Агентство страхования работников (UWV).
Украинцы с временной защитой имеют те же трудовые права, что и граждане Нидерландов, учитывая право на минимальную заработную плату, отпуск и безопасные условия труда.

Франция

Во Франции лица, получившие временную защиту, имеют право немедленно приступить к работе. Этот статус дает возможность легального трудоустройства во Франции без дополнительных разрешений.
Для поиска работы украинцам оказывают помощь государственная служба занятости France Travail (ранее Pôle Emploi) и другие организации. Они помогают с сопровождением, составлением резюме и поиском вакансий.
Также предлагаются бесплатные курсы французского языка, что способствует более быстрой интеграции на рынке труда.

Норвегия

Норвегия, хоть и не является членом ЕС, но присоединилась к механизму временной защиты.
Украинцы могут получить разрешение на трудоустройство в Норвегии после того, как им будет предоставлен статус коллективной временной защиты.
Важно, что начать поиск работы можно только после официального оформления этого статуса, а не при рассмотрении заявки.
В стране существует высокий спрос на рабочие профессии, и согласно последним данным доля трудоустроенных украинцев с временной защитой значительно возросла.
Также в Норвегии действует требование: 15 часов в неделю необходимо уделять рабочей деятельности или профессиональному обучению.
По материалам:
visitukraine.today
Payment systems