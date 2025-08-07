Сколько денег платят украинским беженцам в Европе: где больше всего — Finance.ua

Сколько денег платят украинским беженцам в Европе: где больше всего Сегодня 10:03 — Личные финансы

Сколько денег платят украинским беженцам в Европе: где больше всего

После широкомасштабного нападения россии на Украину в 2022 году Евросоюз ввел в действие директиву о защите от войны и кризисных ситуаций, которая временно предоставляет искателям убежища из Украины доступ к жилью, рынку труда и медицинскому обеспечению в странах ЕС.

не устанавливает единого для всех стран уровня помощи, поэтому он очень отличается. Об этом пишет Однако директивауровня помощи, поэтому он очень отличается. Об этом пишет dw.com

Польша

Продолжительных текущих выплат украинским беженцам в Польше нет.

Украинцам платят пособие на детей.

На первого ребенка это в пересчете почти 190 евро, на каждого следующего ребенка платят меньше. Дети с особыми потребностями получают более высокую помощь. Нетрудоспособные, имеющие тяжелые хронические заболевания или инвалидность, могут подать заявку на получение соцпомощи.

Читайте также Украинцы получили больше всего разрешений на проживание в Польше

Венгрия

Летом 2024 года правительство Виктора Орбана ввело более жесткие критерии относительно того, какие украинцы могут претендовать на получение временной защиты. Западные области Украины, согласно этим критериям, считаются «безопасными» для проживания.

Следовательно, выходцам из этих областей в Венгрии не предоставляется бесплатное проживание в приютах для беженцев.

По данным Human Rights Watch, тысячи украинских беженцев в Венгрии остались без жилья. Взрослым, имеющим статус временной защиты, платят около 55 евро в месяц, а на ребенка — в пересчете около 34 евро.

Бельгия

Взрослые беженцы из Украины получают в Бельгии сейчас около 1300 евро на человека ежемесячно. Эта выплата регулярно индексируется и неоднократно росла с 2022 года.

Это самый высокий в ЕС уровень социальной защиты для украинцев, имеющих статус временной защиты.

Как и в Германии, в Бельгии украинские беженцы приравнены к правам на социальную защиту к безработным бельгийцам. Украинские искатели убежища имеют государственное медицинское страхование и в случае необходимости имеют право на проживание в государственных приютах.

Дополнительно есть возможность получить субсидию на покупку мебели, одежду, необходимые медицинские средства, такие как, скажем, очки.

Швеция

Украинцы и украинки в Швеции получают не ежемесячное пособие, а ежедневную выплату. Для взрослых, которые проживают одни и не имеют дохода, она составляет в пересчете от 180 до 190 евро.

На детей предоставляется помощь в размере почти 140 евро в месяц. Дополнительно могут предоставляться средства, например, на зимнюю одежду или детскую коляску.

Медицинское обеспечение не является полноценным эквивалентом государственному медицинскому страхованию, бесплатно предоставляется только экстренная помощь или неотложные медицинские услуги. При необходимости предоставляются базовые необходимые медсредства, такие как очки.

Великобритания

В Великобритании на первого ребенка в семье выделяется помощь в эквиваленте около 30 евро. На каждого следующего — около 20. Кроме того, для организации ухода за дошкольниками предоставляются дополнительные выплаты.

Пенсионеры (пенсионный возраст от 66−67 лет) получают в пересчете 230 евро в неделю. Люди трудоспособного возраста получают разные виды помощи, однако вычислить их сложно, так как они рассчитываются в зависимости от индивидуальных обстоятельств.

Программа Homes for Ukraine поощряет частных лиц предоставлять беженцам из Украины бесплатное жилье, за что предоставляется компенсация около 400 евро в месяц.

Новоприбывшим искателям убежища из Украины выплачивается разовая помощь, которая в пересчете составляет около 230 евро.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.