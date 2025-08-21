10 полезных приложений для украинских беженцев в Польше — Finance.ua
10 полезных приложений для украинских беженцев в Польше

Жизнь в новой стране часто сопровождается нескончаемыми задачами: нужно забрать посылку, записаться к врачу, оплатить билеты или решить бытовые вопросы. В Польше это уже не обязательно занимает часы и требует походов по офисам — достаточно иметь на смартфоне нужное приложение.
Со ссылкой на UAinKrakow.pl делимся подборкой мобильных сервисов, которые помогут украинцам быстрее адаптироваться в Польше, экономить время и решать наиболее важные вопросы максимально удобно и быстро.

mObywatel — Diia. pl

Приложение mObywatel необходимо, чтобы постоянно иметь с собой документы, позволяющие легально находиться в Польше, в частности, PESEL. В mObywatel также есть электронный документ Diia. pl, удостоверяющий личность во время путешествий в Украину и ЕС. В приложении вы можете просматривать рецепты от врача в разделе eRecepta, хранить водительские права, талон регистрации и узнать, есть ли на вас штрафы.
Где установить приложение: Google Play Market / AppStore.

mZUS

Программа позволяет подключаться к профилю, который необходимо создать на Платформе электронных услуг. Приложение поможет решить вопросы без использования компьютера или личного посещения ZUS.
С его помощью можно оформить заявки на финансовую помощь (например, «800+» и «Добрый старт»). В mZUS есть возможность проверять статус поданных заявок и информацию о выплатах.
В приложении mZUS есть возможность позвонить на горячую линию ZUS, зайти на сайт и забронировать электронный визит в ZUS, чтобы пообщаться со специалистом по пособиям или льготам. В приложении можно читать сообщения и напоминания о возможности подать заявление на новый период льгот.
Где установить приложение: Google Play Market / AppStore.

ePraca

Местные службы занятости в Польше, кроме поиска работы через официальный сайт, предлагают установить приложение ePraca. Оно предоставляет свободный доступ к:
  • предложениям работы по всей Польше;
  • датам ярмарок вакансий, тренингов, обучающих курсов;
  • стажировкам от воеводских, повитовых служб занятости и работодателей.
В приложении есть возможность фильтровать предложения по выбранной профессии и местонахождению.
Где установить приложение: Google Play Market / AppStore.

ZnanyLekarz. pl

Страница ZnanyLekarz. pl и ее приложение довольно популярны в Польше. С их помощью можно найти нужного врача и записаться на прием, а также почитать отзывы о врачах от пациентов, найти информацию о бесплатных консультациях для украинцев и ценах за прием.
Где установить приложение: Google Play Market / AppStore.
Jakdojade

Приложение Jakdojade поможет путешествовать на общественном транспорте в польских городах: проверять расписание, оплачивать проезд. Также приложение позволяет определить самый быстрый оптимальный маршрут с наименьшим количеством пересадок.
Где установить приложение: Google Play Market / AppStore.

Duolingo

В сети много приложений, которые помогают учить польский язык. Одним из таких является Duolingo. Разработчики уверяют, что даже пять минут обучения каждый день помогут в изучении иностранного языка.
Приложение бесплатно для украинцев и будет полезно как для начинающих, так и для тех, кто владеет польским на разговорном уровне.
Где установить приложение: Google Play Market / AppStore.

moBILET

Приложение moBILET поможет удобнее пользоваться общественным транспортом и путешествовать по железной дороге. В нем вы можете купить билеты онлайн (они хранятся в приложении) и показать во время проверки. Доступна оплата онлайн-кошельком, картой и BLIK-ом.
Для владельцев авто приложение moBILET полезно тем, что оно позволяет оплачивать парковку. Для того чтобы пользоваться этой функцией, нужно выбрать раздел płatne parkowanie.
Где установить приложение: Google Play Market / AppStore.

InPost

Приложение InPost поможет отправить или получить посылку 24/7. Приложение имеет функцию дистанционного открытия ящика почтомата. Также здесь можно отследить ваш пакет.
У InPost есть несколько способов забрать посылку:
  1. с помощью сообщения в приложении. Нужно подойти к экрану почтомата и в приложении нажать Otwórz skrytkę. Камера хранения откроется, и вы можете забрать пакет;
  2. с помощью QR-кода или кода из 6 цифр, поступающего в SMS-сообщении, на email или уведомлением в приложении. Подойдите к почтамату, отсканируйте QR-код. Выберите опцию «Odbierz paczkę» и поднесите QR-код к считывателю;
  3. с помощью телефонного номера и кода получения.
Забрать посылку с момента получения уведомления нужно в течение 48 часов.
Где установить приложение: Google Play Market / AppStore.
Qpony

Приложение помогает использовать скидочные купоны в магазине, ресторане или кафе. Здесь отображаются все доступные в городе купоны.
Искать скидки на требуемые товары и услуги тоже несложно. К примеру, можно вписать запрос «ищу зимнюю обувь» или «детскую одежду» и выбрать нужный купон среди предложений.
Где установить приложение: Google Play Market / AppStore.

Freebike

Freebike — это приложение, которое позволяет бесплатно арендовать электровелосипед, чтобы ездить по городу. Станции расположены на P+R Czerwone Maki, P+R Kurdwanów, P+R Mały Płaszów и P+R Nowy Bieżanów. В приложении можно посмотреть количество свободных велосипедов на парковке, разблокировать с помощью кода выбранный велосипед и припарковать его обратно. Регистрация на сайте доступна на украинском языке.
Важно: сервис не работает в зимний период.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
