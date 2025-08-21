10 полезных приложений для украинских беженцев в Польше — Finance.ua

10 полезных приложений для украинских беженцев в Польше Сегодня 09:13 — Мир

10 полезных приложений для украинских беженцев в Польше

Жизнь в новой стране часто сопровождается нескончаемыми задачами: нужно забрать посылку, записаться к врачу, оплатить билеты или решить бытовые вопросы. В Польше это уже не обязательно занимает часы и требует походов по офисам — достаточно иметь на смартфоне нужное приложение.

Со ссылкой на UAinKrakow.pl делимся подборкой мобильных сервисов, которые помогут украинцам быстрее адаптироваться в Польше, экономить время и решать наиболее важные вопросы максимально удобно и быстро.

mObywatel — Diia. pl

Приложение mObywatel необходимо, чтобы постоянно иметь с собой документы, позволяющие легально находиться в Польше, в частности, PESEL. В mObywatel также есть электронный документ Diia. pl, удостоверяющий личность во время путешествий в Украину и ЕС. В приложении вы можете просматривать рецепты от врача в разделе eRecepta , хранить водительские права, талон регистрации и узнать, есть ли на вас штрафы.

mZUS

Программа позволяет подключаться к профилю, который необходимо создать на Платформе электронных услуг . Приложение поможет решить вопросы без использования компьютера или личного посещения ZUS.

С его помощью можно оформить заявки на финансовую помощь (например, «800+» и «Добрый старт»). В mZUS есть возможность проверять статус поданных заявок и информацию о выплатах.

В приложении mZUS есть возможность позвонить на горячую линию ZUS, зайти на сайт и забронировать электронный визит в ZUS, чтобы пообщаться со специалистом по пособиям или льготам. В приложении можно читать сообщения и напоминания о возможности подать заявление на новый период льгот.

ePraca

Местные службы занятости в Польше, кроме поиска работы через официальный сайт , предлагают установить приложение ePraca. Оно предоставляет свободный доступ к:

предложениям работы по всей Польше;

датам ярмарок вакансий, тренингов, обучающих курсов;

стажировкам от воеводских, повитовых служб занятости и работодателей.

В приложении есть возможность фильтровать предложения по выбранной профессии и местонахождению.

ZnanyLekarz. pl

Страница ZnanyLekarz. pl и ее приложение довольно популярны в Польше. С их помощью можно найти нужного врача и записаться на прием, а также почитать отзывы о врачах от пациентов, найти информацию о бесплатных консультациях для украинцев и ценах за прием.

Читайте также В Польше меняются правила аренды жилья

Jakdojade

Приложение Jakdojade поможет путешествовать на общественном транспорте в польских городах: проверять расписание, оплачивать проезд. Также приложение позволяет определить самый быстрый оптимальный маршрут с наименьшим количеством пересадок.

Duolingo

В сети много приложений, которые помогают учить польский язык. Одним из таких является Duolingo. Разработчики уверяют, что даже пять минут обучения каждый день помогут в изучении иностранного языка.

Приложение бесплатно для украинцев и будет полезно как для начинающих, так и для тех, кто владеет польским на разговорном уровне.

moBILET

Приложение moBILET поможет удобнее пользоваться общественным транспортом и путешествовать по железной дороге. В нем вы можете купить билеты онлайн (они хранятся в приложении) и показать во время проверки. Доступна оплата онлайн-кошельком, картой и BLIK-ом.

Для владельцев авто приложение moBILET полезно тем, что оно позволяет оплачивать парковку. Для того чтобы пользоваться этой функцией, нужно выбрать раздел płatne parkowanie.

InPost

Приложение InPost поможет отправить или получить посылку 24/7. Приложение имеет функцию дистанционного открытия ящика почтомата. Также здесь можно отследить ваш пакет.

У InPost есть несколько способов забрать посылку:

с помощью сообщения в приложении. Нужно подойти к экрану почтомата и в приложении нажать Otwórz skrytkę. Камера хранения откроется, и вы можете забрать пакет; с помощью QR-кода или кода из 6 цифр, поступающего в SMS-сообщении, на email или уведомлением в приложении. Подойдите к почтамату, отсканируйте QR-код. Выберите опцию «Odbierz paczkę» и поднесите QR-код к считывателю; с помощью телефонного номера и кода получения.

Забрать посылку с момента получения уведомления нужно в течение 48 часов.

Читайте также Кому в Польше будут платить зарплаты больше

Qpony

Приложение помогает использовать скидочные купоны в магазине, ресторане или кафе. Здесь отображаются все доступные в городе купоны.

Искать скидки на требуемые товары и услуги тоже несложно. К примеру, можно вписать запрос «ищу зимнюю обувь» или «детскую одежду» и выбрать нужный купон среди предложений.

Freebike

Freebike — это приложение, которое позволяет бесплатно арендовать электровелосипед, чтобы ездить по городу. Станции расположены на P+R Czerwone Maki, P+R Kurdwanów, P+R Mały Płaszów и P+R Nowy Bieżanów. В приложении можно посмотреть количество свободных велосипедов на парковке, разблокировать с помощью кода выбранный велосипед и припарковать его обратно. Регистрация на сайте доступна на украинском языке.

Важно: сервис не работает в зимний период.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.