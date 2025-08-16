Путешествия на поезде вместо самолетов — какие изменения готовит ЕС Сегодня 06:14 — Мир

Путешествия на поезде вместо самолетов — какие изменения готовит ЕС

Европейская комиссия в ближайшие месяцы планирует представить новую стратегию развития высокоскоростного железнодорожного сообщения на территории Европы. Ее главная цель — сделать поездки конкурентными с авиаперелетами по комфорту, скорости и цене.

О том, какие изменения ждут железнодорожный транспорт в Европе, пишет издание «The Guardian».

Как планируют улучшить железнодорожный транспорт в ЕС

ЕС стремится, чтобы пассажиры выбирали железную дорогу не только из-за ее экологичности, но и благодаря удобству, доступности и быстрому сообщению на дальних маршрутах.

Читайте также Польские города возглавили рейтинг самых бюджетных направлений для путешествия

В рамках стратегии предусмотрено создание согласованной сети путей движения поездов со скоростью более 250 км/ч, которая соединит между собой столицы и крупные города стран Евросоюза.

Поставлены четкие цели: удвоить объемы перевозок на высокоскоростных железных дорогах к 2030 году по сравнению с 2015-м, а к 2050-му — увеличить их втрое.

По плану, для достижения этих показателей необходимо устранить ключевые инфраструктурные проблемы, открыть рынок для новых операторов, унифицировать подвижной состав и интегрировать национальные сети в единую систему с согласованными правилами и стандартами работы.

Читайте также Туристическое страхование 2025: почему украинцы больше не рискуют путешествовать без полиса

Ожидается, что, когда железнодорожные компании смогут обеспечить удобный, доступный и простой в бронировании сервис, количество пассажиров значительно возрастет.

Европейская комиссия видит в этом шаг к будущему, когда путешествия между европейскими городами станут быстрыми, комфортными и привлекательными для большинства путешественников.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.