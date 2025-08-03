Польские города возглавили рейтинг самых бюджетных направлений для путешествия — Finance.ua

Польские города возглавили рейтинг самых бюджетных направлений для путешествия
Сразу пять польских городов вошли в десятку самых доступных для короткого семейного отдыха в Европе, согласно новому рейтингу британского цифрового агентства INK Digital. Три из них — Познань, Лодзь и Варшава — возглавили список.
Как пишет портал Yavp.pl, рейтинг базируется на средних расходах семьи из четырех человек на недельное путешествие.
Самым выгодным городом стала Познань — ориентировочные расходы составляют примерно 10 940 злотых. Издание Daily Mail отмечает, что, несмотря на меньшую популярность по сравнению с Краковом, город привлекает туристов уникальными впечатлениями по доступной цене.
Лодзь, культурная столица польского кинематографа, заняла второе место с расходами около 11 650 злотых.
На третьем месте — Варшава, где семья потратит около 12 300 злотых в неделю.
Другие позиции рейтинга:
- Краков (4 место) — ~12 500 злотых;
- Брага, Португалия (5 место) — стала единственным не польским городом в топ-5);
- Вроцлав (6 место) — ~14 800 злотых.
Далее следуют: Пирей (Греция), Порту, Гая (Португалия) и Франкфурт (Германия).
Рейтинг подтверждает: этим летом Польша привлекает не только архитектурой или природой, но и доступными ценами для туристов.
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