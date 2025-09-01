Каллас рассказала детали 19-го пакета санкций против рф — Finance.ua

Каллас рассказала детали 19-го пакета санкций против рф Сегодня 09:45 — Мир

Каллас рассказала детали 19-го пакета санкций против рф

В своем 19-м пакете антироссийских санкций Евросоюз планирует ударить на энергетическом и финансовом секторам рф. Также рассматриваются вторичные санкции против партнеров москвы.

Об этом сказала верховный представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас.

Читайте также ЕС готовит 19-й пакет санкций против рф и использование замороженных активов в пользу Украины

«россия не хочет мира. Это сейчас очень очевидно, в том числе на фоне их последних атак. Мы должны оказывать на них давление, чтобы они тоже захотели миру», — заявила она перед началом неформальной встречи министров обороны ЕС в Копенгагене.

По словам Каллас, уже есть несколько вариантов содержания 19 пакета санкций.

«Больше всего россии навредят любые санкции против энергетики и вторичные санкции, которые, например, ввели американцы, а также в сфере финансовых услуг, которые действительно будут препятствовать их доступу к капиталу, который им так отчаянно нужен», — сказала она.

На вопрос о состоянии готовности пакета Каллас заявила, что обсуждения продолжаются, но в конце концов государства-члены «должны согласовать» пакет.

«Все понимают, что, учитывая то, как путин насмехается над мирными усилиями, единственное, что работает, это давление», — резюмировала Каллас.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.