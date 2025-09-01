Каллас рассказала детали 19-го пакета санкций против рф — Finance.ua

Каллас рассказала детали 19-го пакета санкций против рф
В своем 19-м пакете антироссийских санкций Евросоюз планирует ударить на энергетическом и финансовом секторам рф. Также рассматриваются вторичные санкции против партнеров москвы.
Об этом сказала верховный представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас.
«россия не хочет мира. Это сейчас очень очевидно, в том числе на фоне их последних атак. Мы должны оказывать на них давление, чтобы они тоже захотели миру», — заявила она перед началом неформальной встречи министров обороны ЕС в Копенгагене.
По словам Каллас, уже есть несколько вариантов содержания 19 пакета санкций.
«Больше всего россии навредят любые санкции против энергетики и вторичные санкции, которые, например, ввели американцы, а также в сфере финансовых услуг, которые действительно будут препятствовать их доступу к капиталу, который им так отчаянно нужен», — сказала она.
На вопрос о состоянии готовности пакета Каллас заявила, что обсуждения продолжаются, но в конце концов государства-члены «должны согласовать» пакет.
«Все понимают, что, учитывая то, как путин насмехается над мирными усилиями, единственное, что работает, это давление», — резюмировала Каллас.
