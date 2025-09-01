Каллас рассказала детали 19-го пакета санкций против рф — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Каллас рассказала детали 19-го пакета санкций против рф

Мир
44
Каллас рассказала детали 19-го пакета санкций против рф
Каллас рассказала детали 19-го пакета санкций против рф
В своем 19-м пакете антироссийских санкций Евросоюз планирует ударить на энергетическом и финансовом секторам рф. Также рассматриваются вторичные санкции против партнеров москвы.
Об этом сказала верховный представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас.
Читайте также
«россия не хочет мира. Это сейчас очень очевидно, в том числе на фоне их последних атак. Мы должны оказывать на них давление, чтобы они тоже захотели миру», — заявила она перед началом неформальной встречи министров обороны ЕС в Копенгагене.
По словам Каллас, уже есть несколько вариантов содержания 19 пакета санкций.
«Больше всего россии навредят любые санкции против энергетики и вторичные санкции, которые, например, ввели американцы, а также в сфере финансовых услуг, которые действительно будут препятствовать их доступу к капиталу, который им так отчаянно нужен», — сказала она.
Читайте также
На вопрос о состоянии готовности пакета Каллас заявила, что обсуждения продолжаются, но в конце концов государства-члены «должны согласовать» пакет.
«Все понимают, что, учитывая то, как путин насмехается над мирными усилиями, единственное, что работает, это давление», — резюмировала Каллас.
По материалам:
Корреспондент.net
Санкции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems