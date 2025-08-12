18-й пакет санкций ЕС будет стоить россии минимум $10 миллиардов до конца года — Власюк
Эффективность принятого ЕС 18-го пакета санкций предстоит еще оценить. Однако уже известно, что благодаря заложенным в нем санкциям россия может потерять не менее 10 миллиардов долларов до конца 2025 года.
Об этом в телеэфире сообщил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, отвечая на вопрос о готовности введения президентом Трампом санкций против рф.
«Эффект 18 пакета нам еще предстоит оценить и увидеть, насколько работает. Но уже сейчас можно с уверенностью говорить, что сам по себе 18-й санкционный пакет будет стоить россиянам до конца года 10 млрд минимум», — заявил Власюк.
Напомним, 18 июля послы Европейского Союза утвердили новый 18-й пакет санкций против россии. Под ограничения попали 105 кораблей теневого флота россиян, ограничен доступ российских банков к финансированию. Также установлен более низкий ценовой потолок на нефть. Кроме того, трубопроводы «Северный поток» будут запрещены.
18-й пакет санкций против россии от Евросоюза будет включать ограничения против двух сотен компаний, связанных с российским ВПК, а также может содержать запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти.
Как заявил старший военный советник постоянного представительства Великобритании при ОБСЕ подполковник Джобби Риммер во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности в Вене, из-за международных санкций россия потеряла около 450 млрд дол. доходов от собственного энергетического сектора.
