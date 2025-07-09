Зеленский подписал указы о синхронизации еще трех пакетов санкций против рф — Finance.ua

Зеленский подписал указы о синхронизации еще трех пакетов санкций против рф Сегодня 10:32

Зеленский подписал указы о синхронизации еще трех пакетов санкций против рф

Президент Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 8 июля о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Речь идет о распоряжении Кабинета министров № 673-р, № 674-р и № 675-р.

Указы № 471/2025, № 472/2025 и № 473/2025 обнародованы на сайте главы государства, сообщает «Интерфакс-Украина».

Каждое правительственное распоряжение сопровождается двумя приложениями со списками физических и юридических лиц, в отношении которых вводятся санкции.

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Министерству иностранных дел поручено уведомить об этом компетентные органы Европейского Союза, США и других стран.

Как сообщил советник президента Владислав Власюк, указы синхронизируют украинские санкции с 15-м, 16-м и 17-м пакетами ограничений Европейского Союза.

Кого касаются санкции:

15-й пакет охватывает граждан россии, беларуси, Китая и других стран. Среди фигурантов — российский летчик Александр Азаренков, которого связывают с ударом по больнице «Охматдет», а также производитель боевых роботов ООО «Гумич».

16-й пакет касается лиц из россии, Китая, Турции и других стран. В список попали центр «Воин», занимающийся военно-патриотическим воспитанием на оккупированных территориях, и компания «Южный флот», которая транспортирует российскую нефть «теневым» флотом.

17-й пакет включает компании из россии, Китая, Турции и других стран. Среди них — золотодобывающая компания «Петропавловск» и китайская Skywalker Technology Co. Ltd, причастная к производству дронов для россии.

Напомним, в июне президент Владимир Зеленский подписал указ № 422/2025, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по синхронизации санкционного давления на россию, которые уже ввели партнеры Украины.

Украина полностью синхронизировала свои санкции с 13-м и 14-м пакетами ограничений Евросоюза против россии, а также присоединилась ко всем действующим санкциям ЕС против Ирана.

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