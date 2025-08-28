ЕС готовит 19-й пакет санкций против рф и использование замороженных активов в пользу Украины — Finance.ua

ЕС готовит 19-й пакет санкций против рф и использование замороженных активов в пользу Украины Сегодня 15:39

ЕС готовит 19-й пакет санкций против рф и использование замороженных активов в пользу Украины

Европейский Союз готовит 19-й пакет санкций против россии и дополнительные меры в отношении замороженных российских активов. Цель этих шагов — усилить давление на россию и поддержать оборону и восстановление Украины.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, комментируя ночные атаки на Киев, пишет The Guardian.

Она сообщила, что во время обстрела две ракеты упали в 50 метрах от представительства ЕС.

«Это показывает, что Кремль не остановится ни перед чем, чтобы терроризировать Украину», — подчеркнула фон дер Ляен.

По ее словам, атака была направлена ​​не только против Киева, но и всего Евросоюза.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС сохраняет максимальное давление на россию, готовит жесткие санкции, а также работает над использованием замороженных активов рф для поддержки Украины.

«Мы обеспечиваем сильную и твердую поддержку Украины — нашего соседа, партнера, друга и будущего члена ЕС», — добавила она.

Новое санкционное и финансовое давление ЕС станет очередным сигналом Кремлю о недопустимости атак на гражданскую инфраструктуру и офисы международных организаций.

Что известно о замороженных средствах рф в ЕС

Издание пишет , что спикер ЕС по вопросам юстиции Маркус Ламмерт рассказал о дискуссиях в ЕС относительно того, что делать с замороженными российскими активами в ЕС.

«ЕС всегда четко заявлял, что россия должна возместить ущерб, причиненный этой войной, а юридически обоснованные и финансово жизнеспособные варианты компенсации ущерба, причиненного россией Украине, должны оставаться на столе», — отметил он.

По его словам, Европе нужно продолжать обсуждение этого вопроса.

«Но сейчас мы говорим о прибыли от этих активов. Мы иммобилизовали активы россии, которых в ЕС насчитывается 210 млрд евро, и используем доходы от этих активов для поддержки Украины с помощью кредита G7 в размере 45 млрд евро. Эти деньги идут, например, на оборонную промышленность Украины и восстановление энергетики, а затем кредиты будут погашены за счет будущих потоков чрезвычайных доходов от иммобилизованных российских активов», — объяснил Ламмерт.

На вопрос, может ли это включать конфискацию российских активов, представитель заявил, что более широкое обсуждение вопроса замороженных активов состоится в субботу.

