Специалисты каких профессий будут наиболее востребованы до 2030 года

По состоянию на 2025 год на рынке труда сформировано 5 трендов. Среди них как технические изменения, так и экономическая неопределенность. А вот в будущем выиграют больше всего специалисты по технологиям и данным.

Об этом сообщает Erasmus University Rotterdam.

5 трендов на рынке труда

Первый из факторов включает технические изменения, такие как искусственный интеллект или автоматизация.

Второй из факторов — зеленый переход к устойчивой энергетике и циркулярной экономике, а третий — демографические сдвиги, в частности старение населения и миграция.

Кроме того, в этот список добавляется геополитическая фрагментация, оказывающая давление на глобализацию, и экономическая неопределенность, влияющая на секторы и инвестиции.

Интересно, что такие тенденции приводят как к потере рабочих мест, так и к росту, особенно в технологиях, здравоохранении, образовании, строительстве и устойчивой энергетике.

Согласно отчету World Economic Forum, к 2030 году в мире будет создано примерно 170 миллионов новых рабочих мест.

В наиболее «растущие» профессии входят:

Специалисты по данным (Big Data Specialists),

Инженеры FinTech,

Специалисты по AI/ML,

Разработчики программного обеспечения,

Профессии, которые подвергаются наибольшему риску: кассиры, административные помощники, работники ввода данных и т. д.

