Специалисты каких профессий будут наиболее востребованы до 2030 года
По состоянию на 2025 год на рынке труда сформировано 5 трендов. Среди них как технические изменения, так и экономическая неопределенность. А вот в будущем выиграют больше всего специалисты по технологиям и данным.
Об этом сообщает Erasmus University Rotterdam.

5 трендов на рынке труда

Первый из факторов включает технические изменения, такие как искусственный интеллект или автоматизация.
Второй из факторов — зеленый переход к устойчивой энергетике и циркулярной экономике, а третий — демографические сдвиги, в частности старение населения и миграция.
Кроме того, в этот список добавляется геополитическая фрагментация, оказывающая давление на глобализацию, и экономическая неопределенность, влияющая на секторы и инвестиции.
Интересно, что такие тенденции приводят как к потере рабочих мест, так и к росту, особенно в технологиях, здравоохранении, образовании, строительстве и устойчивой энергетике.
Согласно отчету World Economic Forum, к 2030 году в мире будет создано примерно 170 миллионов новых рабочих мест.
В наиболее «растущие» профессии входят:
  • Специалисты по данным (Big Data Specialists),
  • Инженеры FinTech,
  • Специалисты по AI/ML,
  • Разработчики программного обеспечения,
Профессии, которые подвергаются наибольшему риску: кассиры, административные помощники, работники ввода данных и т. д.
По материалам:
Телеканал 24
