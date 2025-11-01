YouTube выплатил музыкальной индустрии $8 млрд за год
YouTube выплатил более $8 млрд музыкальной индустрии с июля 2024 года по июнь 2025 года.
Об этом говорится на странице YouTube Official Blog.
По словам глобального директора YouTube Music Лиора Коэна, выплаты стали результатом работы так называемого двойного двигателя YouTube — рекламы и подписок.
Они обеспечивают стабильные доходы для артистов, авторов песен и издателей.
«Эта цифра не является конечной целью. Она символизирует значительный и устоявшийся прогресс в нашем стремлении создать долгосрочную платформу для каждого артиста, композитора и издателя на мировой арене», — отметил Коэн.
По данным компании, сейчас более 125 млн пользователей имеют подписку YouTube Music или Premium (включая пробные периоды), а ежемесячно музыкальные видео просматривает более 2 млрд зарегистрированных пользователей.
