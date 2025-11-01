От Rolls-Royce до «Москвича»: какие автомобили дарят украинцы Сегодня 18:11 — Технологии&Авто

В течение третьего квартала украинцы официально подарили 9686 легковушек. В июле и сентябре показатель оставался стабильным — по около 3200 машин, а вот самым активным стал август. В последний месяц лета зафиксировали настоящий «бум щедрости» с рекордными 3286 подаренными авто.

Об этом сообщили аналитики Института исследований авторынка.

Как отмечают аналитики, средний возраст таких транспортных «сюрпризов» составляет 11 лет.

Самые популярные марки легковушек-подарков

Чаще всего украинцы дарят автомобили бренда Volkswagen — 1053 ед. На втором месте BMW (895 ед.), а замыкает тройку лидеров Toyota (747 ед.).

В десятку самых популярных брендов вошли Audi, Mercedes-Benz, Skoda и Ford — классика, которая годами не теряет актуальности.

ТОП-10 моделей легковушек-подарков

Самой популярной моделью стал Volkswagen Passat (263 авто), традиционно возглавляющий рейтинги продаж и дарения.

Далее следуют Skoda Octavia (243) и Toyota Camry (188).

«В списке также крепко закрепились баварцы BMW 5 Series и X5, народный Volkswagen Golf и представительская Audi A6. Кажется, сценарий „отец передает сыну свой ухоженный автомобиль“ до сих пор сохраняет актуальность», — говорится в исследовании.

От Rolls-Royce до «Москвича»: вишенки на подарочном торте

Среди почти десяти тысяч «практичных» подарков встречались и настоящие бриллианты. За три месяца украинцы подарили 6 Bentley, 9 Maserati, а также по 2 Rolls-Royce и Aston Martin.

Однако самым необычным авто-подарком стал АЗЛК 402 1958 года выпуска.

Кроме автомобилей дарили 1014 грузовиков, две сотни мотоциклов и даже 85 автобусов.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

