0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

От Rolls-Royce до «Москвича»: какие автомобили дарят украинцы

Технологии&Авто
24
От Rolls-Royce до «Москвича»: какие автомобили дарят украинцы
От Rolls-Royce до «Москвича»: какие автомобили дарят украинцы
В течение третьего квартала украинцы официально подарили 9686 легковушек. В июле и сентябре показатель оставался стабильным — по около 3200 машин, а вот самым активным стал август. В последний месяц лета зафиксировали настоящий «бум щедрости» с рекордными 3286 подаренными авто.
Об этом сообщили аналитики Института исследований авторынка.
Как отмечают аналитики, средний возраст таких транспортных «сюрпризов» составляет 11 лет.

Самые популярные марки легковушек-подарков

Чаще всего украинцы дарят автомобили бренда Volkswagen — 1053 ед. На втором месте BMW (895 ед.), а замыкает тройку лидеров Toyota (747 ед.).
В десятку самых популярных брендов вошли Audi, Mercedes-Benz, Skoda и Ford — классика, которая годами не теряет актуальности.
От Rolls-Royce до «Москвича»: какие автомобили дарят украинцы

ТОП-10 моделей легковушек-подарков

Самой популярной моделью стал Volkswagen Passat (263 авто), традиционно возглавляющий рейтинги продаж и дарения.
Далее следуют Skoda Octavia (243) и Toyota Camry (188).
«В списке также крепко закрепились баварцы BMW 5 Series и X5, народный Volkswagen Golf и представительская Audi A6. Кажется, сценарий „отец передает сыну свой ухоженный автомобиль“ до сих пор сохраняет актуальность», — говорится в исследовании.
От Rolls-Royce до «Москвича»: какие автомобили дарят украинцы

От Rolls-Royce до «Москвича»: вишенки на подарочном торте

Среди почти десяти тысяч «практичных» подарков встречались и настоящие бриллианты. За три месяца украинцы подарили 6 Bentley, 9 Maserati, а также по 2 Rolls-Royce и Aston Martin.
Однако самым необычным авто-подарком стал АЗЛК 402 1958 года выпуска.
Кроме автомобилей дарили 1014 грузовиков, две сотни мотоциклов и даже 85 автобусов.
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems