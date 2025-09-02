Сколько стоит обучение в университетах Великобритании — Finance.ua

Сколько стоит обучение в университетах Великобритании Сегодня 08:34 — Личные финансы

Сколько стоит обучение в университетах Великобритании

Высокая стоимость образования не мешает Великобритании оставаться в топе среди студентов. Здесь предлагают престижные дипломы, полностью англоязычное обучение и специальные программы, которые легко адаптируются под нужды каждого.

Об этом говорится в статье Finance.ua.

Обучение на бакалавриате здесь стоит от 9 500 до 20 тыс. фунтов стерлингов (около 11−23 тыс. евро/527 тыс.-1 млн грн) в год. Медицинские специальности могут быть еще дороже.

Для магистратуры цены обычно колеблются от 9 тыс. до 30 тыс. фунтов стерлингов (430 тыс.-1 млн 400 тыс. грн) в год, причем программы по бизнесу, праву и инженерии могут быть значительно дороже.

Для абитуриентов, еще не владеющих английским на высоком уровне, в Великобритании доступны подготовительные курсы и годичная программа Foundation, помогающие адаптироваться к обучению. Стоимость таких программ варьируется в зависимости от университета и специальности. К примеру, в 2025—2026 учебном году университет Кингс (King's College London) предлагает программу Foundation за 26 300 фунтов (это ориентировочно 1 млн 250 тыс. грн).

Таким образом, общие годовые расходы на обучение и проживание в Великобритании для украинского студента могут составлять 22−60 тыс. фунтов стерлингов (1 млн-2 млн 800 тыс. грн), в зависимости от университета, специальности и города. В то же время, британские университеты предлагают высокий уровень образования, престижные дипломы и международный опыт, что делает такие инвестиции привлекательными для карьерного роста.

