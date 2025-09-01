Стартовал новый проект для женщин в сфере логистики: какие профессии можно освоить — Finance.ua

Стартовал новый проект для женщин в сфере логистики: какие профессии можно освоить Сегодня 21:04 — Личные финансы

1 сентября начался проект, предоставляющий женщинам возможность бесплатно пройти обучение по двум направлениям:

водитель автопогрузчика;

менеджер внешнеэкономической деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Программа включает не только учебные курсы, но и карьерные консультации, помощь в трудоустройстве и создание сообщества участниц.

Кто может принять участие

Участие могут принять гражданки Украины, у которых есть время и мотивация для обучения и дальнейшего трудоустройства.

Для направления «водитель погрузчика» необходимо иметь водительское удостоверение категории «B» или «C».

Для направления менеджера внешнеэкономической деятельности преимуществом будет профильное образование (экономика, финансы, право, менеджмент, логистика и т. п. ), базовое знание английского языка и опыт работы в сфере транспорта, логистики, закупок, финансов или менеджмента.

Формат обучения

Срок обучения — октябрь-декабрь 2025 года.

менеджеры внешнеэкономической деятельности будут учиться дистанционно из любого региона Украины;

водители автопогрузчиков будут проходить обучение в смешанном формате в Киеве, Львове и Днепре.

Анкеты принимаются до 15 сентября 2025 года.

Как присоединиться

Подробная информация об условиях участия и форме регистрации доступна на сайте проекта. Вопросы можно отправлять по электронному адресу: empower@fid4ua.com

Проект «Привлечение женщин к профессиям в сфере логистики» реализуется ОО «Фонд институционального развития» по инициативе Министерства развития общин и территорий Украины, в сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией (IFC, член Группы Всемирного банка) и при поддержке Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).

