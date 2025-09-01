Сколько стоит получить высшее образование в Чехии — Finance.ua

Сколько стоит получить высшее образование в Чехии Сегодня 19:24 — Личные финансы

Сколько стоит получить высшее образование в Чехии

Государственные университеты Чехии остаются одними из самых популярных среди украинцев, особенно тех, кто владеет чешским языком.

Знание языка

Обучение на государственных программах на чешском языке бесплатное, однако абитуриенты должны подтвердить знание языка на уровне В2 и успешно сдать вступительные экзамены.

Для тех, кто еще не достиг нужного уровня, предусмотрены годичные языковые курсы, помогающие подготовиться к обучению и адаптироваться к новой системе образования. Этот год включает в себя интенсивные языковые курсы, ознакомление с академической системой и специальные предметы, которые помогают получить базовый фундамент для дальнейшего обучения.

К таким языковым курсам у украинцев есть возможность приобщиться бесплатно, в частности, благодаря благотворительным инициативам. Например, Институт языкового и подготовительного образования (ILPS) при Карловом университете (УЖОП) вместе с Фондом Kellner Family Foundation обеспечил полное финансирование языковой подготовки для 75 украинских беженцев: годовой курс по чешскому языку, необходимому для поступления на обучение, был предоставлен за счет фонда.

Стоимость курсов

Большинство языковых фаундейшн-курсов — платные. К примеру, базовая годичная подготовка (foundation year) в Чехии стоит от 4 700 до 4 900 евро (225−235 тыс. грн), в зависимости от специальности.

По программам, которые чаще просто называют foundation year семестровые курсы обойдутся примерно в 3 200 евро (150−153 тыс. грн), а годичные курсы — от 3 900 евро (185−187 тыс. грн).

Стоимость обучения в университетах

Англоязычные программы получения высшего образования в Чехии обычно платные, стоимость колеблется от 1500 до 5 тыс. евро (71−240 тыс. грн) в год и именно они часто сопровождаются подготовительными курсами для улучшения английского, которые тоже увеличивают бюджет. К стоимости обучения нужно также добавить расходы на проживание, которые составляют около 400−600 евро (19−30 тыс. грн) в месяц, а также медицинскую страховку и оформление документов.

Что касается стипендий, то в Чехии действуют правительственные программы, предоставляющие стипендии для украинских студентов как на обучение, так и на подготовительные курсы. Это ориентировочно 20 стипендиальных мест на один учебный год (как на чешском, так и на английском языках), в частности для технических направлений, IT, экономики и других приоритетных отраслей.

