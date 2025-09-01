Сколько стоит получить высшее образование в Чехии — Finance.ua

Сколько стоит получить высшее образование в Чехии
Государственные университеты Чехии остаются одними из самых популярных среди украинцев, особенно тех, кто владеет чешским языком.
Об этом говорится в статье Finance.ua Получить высшее образование в Европе: сколько это стоит для украинцев.
Знание языка
Обучение на государственных программах на чешском языке бесплатное, однако абитуриенты должны подтвердить знание языка на уровне В2 и успешно сдать вступительные экзамены.
Для тех, кто еще не достиг нужного уровня, предусмотрены годичные языковые курсы, помогающие подготовиться к обучению и адаптироваться к новой системе образования. Этот год включает в себя интенсивные языковые курсы, ознакомление с академической системой и специальные предметы, которые помогают получить базовый фундамент для дальнейшего обучения.
Читайте также
К таким языковым курсам у украинцев есть возможность приобщиться бесплатно, в частности, благодаря благотворительным инициативам. Например, Институт языкового и подготовительного образования (ILPS) при Карловом университете (УЖОП) вместе с Фондом Kellner Family Foundation обеспечил полное финансирование языковой подготовки для 75 украинских беженцев: годовой курс по чешскому языку, необходимому для поступления на обучение, был предоставлен за счет фонда.
Стоимость курсов
Большинство языковых фаундейшн-курсов — платные. К примеру, базовая годичная подготовка (foundation year) в Чехии стоит от 4 700 до 4 900 евро (225−235 тыс. грн), в зависимости от специальности.
По программам, которые чаще просто называют foundation year семестровые курсы обойдутся примерно в 3 200 евро (150−153 тыс. грн), а годичные курсы — от 3 900 евро (185−187 тыс. грн).
Стоимость обучения в университетах
Англоязычные программы получения высшего образования в Чехии обычно платные, стоимость колеблется от 1500 до 5 тыс. евро (71−240 тыс. грн) в год и именно они часто сопровождаются подготовительными курсами для улучшения английского, которые тоже увеличивают бюджет. К стоимости обучения нужно также добавить расходы на проживание, которые составляют около 400−600 евро (19−30 тыс. грн) в месяц, а также медицинскую страховку и оформление документов.
Читайте также
Что касается стипендий, то в Чехии действуют правительственные программы, предоставляющие стипендии для украинских студентов как на обучение, так и на подготовительные курсы. Это ориентировочно 20 стипендиальных мест на один учебный год (как на чешском, так и на английском языках), в частности для технических направлений, IT, экономики и других приоритетных отраслей.
Напомним, Чешская Республика открывает рынок труда для 14-летних, которые смогут легально трудоустроиться, однако, только во время каникул и при ряде строгих условий. В частности, необходимо согласие родителей и прохождение медицинского осмотра.
В Чехии трудоустроены 155 тысяч беженцев из Украины, и 95 процентов из них имеют бессрочные трудовые договоры и платят взносы социального страхования. В начале прибытия волны беженцев таких было всего 40 процентов.
Поделиться новостью
Также по теме