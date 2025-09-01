Что изменится с 1 сентября — Finance.ua

Что изменится с 1 сентября Сегодня 09:00 — Личные финансы

Что изменится с 1 сентября

С приходом осени в Украине вступят в силу важные изменения, которые повлияют на кошельки украинцев. Нововведения будут касаться ВПЛ, пенсионеров, учителей, школьников и студентов, а также предприятий.

Finance.ua рассказывает, какие финансовые изменения произойдут в Украине в сентябре 2025 года.

В то же время, внедрены более строгие условия: нельзя находиться за границей более 30 дней, покупать жилье или авто во время получения пособия или иметь депозит свыше 100 тыс. грн — иначе выплаты отменят.

Ипотека «єОселя» для ВПЛ

С 10 сентября начнет действовать обновленный механизм государственной ипотеки «єОселя» для внутренних переселенцев

им будут компенсировать 70% первого взноса на жилье;

также государство покроет 70% ежемесячных платежей в течение первого года;

кроме этого, предусмотрено до 40 тыс. грн. на комиссии, страховку и другие расходы.

Программа предусматривает, что для получения компенсации ВПЛ должны внести не менее 30% первого взноса собственных средств. Деньги выплачивает Пенсионный фонд через уполномоченный банк после проверки.

Воспользоваться программой могут:

внутренне перемещенные лица, не владеющие жильем на подконтрольной Украине территории (исключение — если оно расположено на оккупированной территории, на территории, где идут боевые действия, или на территории активных боевых действий, где работают государственные электронные сервисы);

люди, зарегистрированные в прифронтовом регионе.

Все участники должны соответствовать условиям программы

Новые тарифы на электроэнергию

для небытовых потребителей. В среднем, тарифы возрастут на 14% для первого класса напряжения и на 23% для второго класса напряжения. В сентябре растут тарифы на распределение электроэнергии. В среднем, тарифы возрастут на 14% для первого класса напряжения и на 23% для второго класса напряжения.

Повышение должно помочь рассчитаться с долгами перед «Укрэнерго», подготовить энергосистему к зиме.

Для населения цены на электроэнергию остаются прежними.

Онлайн заявка на соцвыплаты в ПФУ

Как известно, с июля этого года Пенсионный фонд Украины начал насчитывать 39 видов государственных социальных пособий, компенсацию социальных стипендий для определенных категорий граждан.

Однако уже с сентября подать документы на оформление выплат можно не только лично или по почте, но и онлайн

Доплаты к пенсиям

С сентября продолжают действовать доплаты для пожилых людей, пенсия которых не превышает 10 340,35 грн. Размер ежемесячных надбавок в 2025 году:

70−74 года — 300 грн;

75−79 лет — 456 грн;

80+ лет — 570 грн.

Оформлять ничего не нужно — деньги начисляются автоматически.

Кроме того, одинокие пенсионеры от 80 лет, нуждающиеся в уходе, могут получить еще одну выплату. Для этого нужно подать в Пенсионный фонд:

заключение врачебной комиссии;

справку о составе семьи;

подтверждение, что нет трудоспособных родственников;

заявление.

Рост доплат учителям

С 1 сентября 2025 года доплата учителям возрастет и составит от 2000 гривен «на руки» (2600 гривен до налогообложения).

Начисления будут осуществляться автоматически, педагогам не нужно писать заявления, чтобы получать доплату.

Напомним, что право на доплаты имеют педагоги заведений общего среднего образования всех типов:

начальной школы,

гимназий,

лицеев, в том числе и специализированного образования,

специальных школ,

учебно-реабилитационных центров, включая структурные подразделения таких учреждений (пансион, дошкольное подразделение, внешкольное и т. п. ).

Размер доплаты зависит от педагогической нагрузки, но он не может быть меньше установленного размера для работающих по основной должности на неполную ставку.

Например, учитель с погрузкой 18 часов в неделю будет получать 1300 грн доплаты (до уплаты налогов).

Президентские стипендии

С 1 сентября 2025 г. в Украине возрастут академические стипендии от президента для учеников, студентов и аспирантов.

Новые суммы:

для учащихся профтехов — 6 320 грн;

для студентов колледжей и техникумов — 7 600 грн;

для студентов университетов — 10 000 грн;

аспирантов — 23 700 грн.

Бесплатное питание в школах

С 1 сентября учащиеся 5−11 классов, которые учатся на прифронтовых территориях, получат бесплатное питание в школах.

По словам министра образования Оксена Лисового, местные бюджеты получат примерно 800 млн грн на обеспечение бесплатным питанием учащихся начальных классов по всей стране, а также для организации питания школьников 5−11 классов на прифронтовых территориях.

Если питание не будет организовано, родителям советуют обращаться к руководству школы, областным военным администрациям, департаментам образования, а также к МОН.

Базовая общевойсковая подготовка в украинских вузах

В сентябре 2025 года в Украине начинается обязательная базовая общевойсковая подготовка (БОВП) для студентов высших учебных заведений — ее будут преподавать на втором году обучения.

БОВП включает 300 академических часов:

теоретический курс — 90 часов;

практический — 210 часов.

Теорию будут преподавать всем студентам, а практическую часть должны пройти все мужчины, пригодные по состоянию здоровья. Женщины, пригодные по состоянию здоровья, смогут приобщиться к практическим занятиям исключительно добровольно. Для этого им предстоит встать на воинский учет в ТЦК и СП.

Прохождение БОВП будет необходимым условием для первого трудоустройства на государственную службу, в органы местного самоуправления и прокуратуру.

С 1 сентября ТЦК и СП будут носить бодикамеры

С 1 сентября работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) будут обязаны использовать бодикамеры при проверке документов или вручении повесток.

В Минобороны говорят , что это позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности групп уведомлений ТЦК, а также защитить права обеих сторон.

