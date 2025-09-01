С 1 сентября Латвия меняет правила въезда для украинцев — Finance.ua

С 1 сентября Латвия меняет правила въезда для украинцев Сегодня 10:32 — Личные финансы

С 1 сентября Латвия меняет правила въезда для украинцев

С 1 сентября 2025 года в Латвии меняется порядок пересечения границы для граждан Украины.

Об этом сообщает посольство Украины в Латвийской Республике.

Правительство Латвии вводит обязательную предварительную онлайн-регистрацию для иностранцев, не имеющих латвийской визы или вида на жительство. Данные нужно будет внести в государственную систему предотвращения угроз на сайте eta.gov.lv.

Требование распространяется на граждан Украины, которые планируют въезд в Латвию (включая транзит) и не имеют действительной визы или вида на жительство, выданной именно Латвийской Республикой.

Инфографика: latvia.mfa.gov.ua

Как будет работать новая система

Заполнить анкету нужно не позднее чем за 48 часов до поездки. После регистрации на email придет автоматическое подтверждение. Отдельного разрешения въезд ждать не нужно, но это подтверждение будет обязательным для пересечения границы.

Анкету должен заполнять лично путешественник. Заполнять анкету от имени другого человека нельзя. В случае изменения планов необходимо повторно внести информацию не позднее чем за 48 часов до въезда.

В анкете необходимо указать:

цель поездки (въезда);

запланированное время и место нахождения;

маршрут путешествия;

контактную информацию;

сведения о занимаемых выборных должностях (собственных или родственников);

кандидирование на выборах;

статус действующего или бывшего должностного лица государственного или местного самоуправления;

службу в вооруженных силах, спецслужбах, пограничной службе, таможне, органах внутренних дел, юстиции или иностранных дел (включая дипломатическую службу).

За непредставление, предоставление неполной или ложной информации предусмотрена административная ответственность.

Правила не касаются украинцев, которые:

имеют действительную визу или вид на жительство, выданный Латвийской Республикой;

имеют дипломатический иммунитет или прибывают для выполнения краткосрочных официальных функций;

въехали в Латвию до 1 сентября 2025 года и уже находятся на территории страны.

Напомним, правительство Латвии перераспределило 984 200 евро, чтобы Государственное агентство занятости (NVA) могло обеспечить выплату единовременного пособия на начало трудовой деятельности или самозанятости 1330 украинским гражданским лицам. Такая поддержка предоставляется один раз и ее выплата обеспечивает NVA на основании заявления. Чтобы получить пособие, заявление должно быть подано в течение одного месяца с даты начала трудовых отношений.

Кабинет Министров Украины одобрил проект Соглашения с правительством Латвии о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений. Согласно новым правилам, украинцы смогут обменивать свои водительские права в Латвии без необходимости сдачи дополнительных экзаменов.

