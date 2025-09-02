OLX, Rozetka и Glovo обяжут платить налоги за пользователей. Что изменится для продавцов, и возрастут ли цены на товары — Finance.ua

OLX, Rozetka и Glovo обяжут платить налоги за пользователей. Что изменится для продавцов, и возрастут ли цены на товары Сегодня 11:02 — Личные финансы

OLX, Rozetka и Glovo обяжут платить налоги за пользователей. Что изменится для продавцов, и возрастут ли цены на товары

Правительство поддержало законопроект, вводящий налогообложение доходов от продажи товаров и услуг через маркетплейсы и сервисы типа OLX, Rozetka, Uber или Glovo.

О деталях рассказал экономист Богдан Слуцкий.

Детали законопроекта:

без налогообложения можно будет продавать товары или услуги на сумму до 12 прожиточных минимумов в год (36,3 тыс. грн);

если доход выше, то будет действовать ставка 5% НДФЛ + 5% военный сбор;

с 2026 года платформы будут автоматически удерживать эти налоги при оплате. Если к концу года сумма не превышает не облагаемый налогом предел — средства вернут;

платформы станут налоговыми агентами: именно они будут платить налоги за пользователей, чтобы людям не приходилось делать это самостоятельно;

если продаж больше чем на 2000 евро в год или более 3 транзакций, то нужно будет иметь отдельный банковский счет.

Эти изменения имеют две цели:

легализация продавцов цифровых платформ, которые ведут бизнес-деятельность в тени. Законопроект предлагает быстрое и простое оформление без риска получить большие штрафы (как это работает сейчас);

евроинтеграция: законопроект предусматривает автоматический обмен данными о доходах от цифровых платформ между Украиной и ЕС в соответствии с директивой DAC7.

Как это повлияет на цены

По словам экономиста, влияние на цены на этих площадках будет минимальным, ведь законопроект устанавливает достаточно высокий порог не облагаемого налогом минимума (12 прожиточных минимумов в год ≈36,3 тыс. грн).

«То есть для тех, кто продает товары или услуги не в бизнес-целях, превысить его будет сложно. Для тех, кто уже работает официально, например через ФЛП, тоже ничего не меняется», — пояснил Слуцкий.

Читайте также Как налоговая находит онлайн-продавцов без ФЛП

Он подчеркнул, что торговля «в черную» больше не будет конкурентным преимуществом. Те, кто раньше уклонялся от уплаты налогов, теперь оказываются в равных условиях с работающими открыто, в частности, как ФЛП 3 группы.

и т. п. ). В Министерстве финансов отмечали, что единоразовые небольшие продажи бытовых вещей украинцев останутся вне налогового бремени. Законопроект еще предстоит рассмотреть Верховной Раде. Напомним, Кабинет Министров принял законопроект, запускающий международный автоматический обмен информацией о доходах, полученных через цифровые платформы (Bolt, Uber, Airbnb, Booking, Glovo). В Министерстве финансов отмечали, что единоразовые небольшие продажи бытовых вещей украинцев останутся вне налогового бремени. Законопроект еще предстоит рассмотреть Верховной Раде.

Подписывайтесь на рассылку Finance.ua о деньгах. Эта рассылка — важный инструмент, помогающий обращаться разумно с деньгами. Практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка — 1 раз в 2 недели все на вашей почте. 🎯 Присоединиться можно здесь.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.