Уряд підтримав законопроєкт щодо оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи — Finance.ua

Уряд підтримав законопроєкт щодо оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи Сьогодні 10:00 — Особисті фінанси

Уряд підтримав законопроєкт щодо оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи

Кабінет Міністрів ухвалив законопроєкт, який запускає міжнародний автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи (Bolt, Uber, Airbnb, Booking, Glovo тощо). Очікується, що одноразові невеликі продажі не будуть оподатковуватися.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Прийняття цього законопроєкту є важливим кроком до гармонізації податкового законодавства з європейськими нормами та виконання Україною зобов’язань кандидата на членство в ЄС та Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)», — сказано в повідомленні.

Документ розроблено для виконання міжнародних зобов’язань перед МВФ, а також на виконання Директиви Ради ЄС 2021/514 (DAC7) і модельних правил ОЕСР щодо звітності операторів цифрових платформ.

У міністерстві наголосили, що одноразові невеликі продажі побутових речей українців залишаться поза податковим тягарем.

Як працюватиме система:

інформація про доходи українських користувачів надходитиме до ДПС від операторів платформ та іноземних податкових органів;

окрему декларацію більшості платників подавати не потрібно, податковим агентом стане сама платформа.

Податкові умови

ПДФО для фізичних осіб становитиме 5%, якщо відповідати умовам:

відкрито окремий банківський рахунок для надходжень;

не є самозайнятими та не мають найманих працівників;

річний дохід не перевищує 834 мінімальні зарплати (~6,7 млн грн у 2025 році);

не торгують підакцизними товарами.

Загальна ставка ПДФО залишається 18% для всіх, хто не відповідає вказаним умовам.

Якщо протягом року здійснено не більше трьох продажів через платформу на суму до 2 тис. євро, допускається використання наявного поточного рахунку, відкритого для власних потреб.

Якщо дохід від продажу товарів не перевищує 12 прожиткових мінімумів (36 336 грн у 2025 році), то він не оподатковується.

Далі законопроєкт має розглянути Верховна Рада.

Нагадаємо, у квітні уряд схвалив законопроєкт щодо впровадження міжнародного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Європейські цифрові платформи зобов’язані звітувати про доходи продавців відповідно до Директиви ЄС DAC 7. Законопроєкт передбачає впровадження аналогічного механізму в Україні.

📢 Підписуйтесь на розсилку Finance.ua про гроші. Ця розсилка — важливий помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку — 1 раз на 2 тижні все на вашій пошті. 🎯 Долучитися можна тут.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.