Как стать частным предпринимателем в Ирландии, и что нужно знать о налогах — Finance.ua

Как стать частным предпринимателем в Ирландии, и что нужно знать о налогах Сегодня 21:03 — Личные финансы

Как стать частным предпринимателем в Ирландии, и что нужно знать о налогах

Процесс регистрации Sole Trader (частный предприниматель) в Ирландии очень прост. Каждый может сделать это самостоятельно на веб-сайте www.ros.ie. На том же ресурсе будет и налоговый кабинет предпринимателя.

Об этом пишет Ukraine Pulse.

Стать частным предпринимателем в Ирландии — это не только возможность получить дополнительный доход, но и шанс реализовать собственный бизнес-потенциал в благоприятных условиях. Благодаря понятной системе налогообложения, доступным государственным программам поддержки и гибким требованиям к отчетности, Ирландия привлекает начинающих предпринимателей со всего мира.

Если вы хотите стать частным предпринимателем в Ирландии, следует подробно ознакомиться со всеми этапами регистрации и налогообложения, чтобы начать бизнес уверенно и избежать лишних затруднений на старте.

Налоговая отчетность в Ирландии

Ведение налоговой отчетности в Ирландии является более простым и более лояльным, чем в Украине. Понятные и регулируемые правила создают благоприятную среду для бизнеса.

Когда подавать налоговую отчетность в Ирландии:

период деятельности — 01/01/2024 — 31/12/2024;

период подачи отчетности — 01/01/2025 — 31/10/2025

Предприниматели и юридические лица обязаны четко соблюдать сроки подачи документов, ведь задержки могут привести к начислению штрафов и дополнительных оплат.

Список документов для налоговой отчетности:

Sales invoices (счета на продажу);

Purchase invoices (счета на приобретение);

Sales invoice book (книга счетов продаж);

Purchase invoice book (книга счетов приобретений);

выписки из банковского счета за 12 месяцев.

В Ирландии до сих пор действуют бумажные чеки. Можно использовать как кассовый аппарат, так и выписывать чек на бумаге.

Нужен ли бухгалтер для бизнеса в Ирландии

В законе нет требования обязательно нанимать бухгалтера. Вы можете самостоятельно зарегистрировать бизнес и бизнес-имя и подавать отчетность. Однако эксперты советуют все же иметь бухгалтера.

В первую очередь, потому что он знает, как можно снизить ваши годовые налоги. Стоимость услуг бухгалтера в год в среднем от 500 до 700 евро. Также бухгалтер обеспечивает правильность всех документов и помогает в случае проверок.

Важный совет для Sole Trader (частных предпринимателей) в Ирландии: когда вы нанимаете бухгалтера, обязательно проверьте, есть ли у него TAIN. Это специальный номер, предоставляющий ему доступ к налоговой системе Ирландии. Например, если вы подаетесь на BACK TO work enterprise — обязательно спросят этот номер вашего бухгалтера.

Back to Work Enterprise Allowance: зачем это нужно

Как только вы становитесь Self-Employed, то автоматически теряете социальные выплаты, если получали их. Не каждый может себе это позволить. Поэтому существует программа поддержки малого бизнеса Back to Work Enterprise Allowance (BTWEA). Выполнив все условия программы и получив одобрение соответствующего офицера, вы сможете начать свой бизнес и при этом:

в течение первого года получать 100% социальных выплат.

в течение второго года — 75% социальных выплат;

Как принять участие в программе BTWEA:

Обратитесь в местный офис Intreo, чтобы получить контакты офицера, отвечающего за это приложение в вашем регионе. Отправьте электронное письмо этому офицеру с просьбой о назначении встречи. Во время встречи представьте свою бизнес-идею. Если офицер сочтет вашу идею перспективной, он представит пример бизнес-плана, на основе которого вы начнете свою работу. Пройдите серию консультаций, в ходе которых офицер будет помогать усовершенствовать ваш бизнес-план, указывая на необходимые изменения. После финального утверждения бизнес-плана вам организуют телефонный разговор с инспектором. В случае положительного решения инспектора вы снова обращаетесь к офицеру для оформления документов на участие в программе.

Важные детали:

Продолжительность процесса: все этапы программы BTWEA могут занять от 6 до 10 месяцев;

условия участия: вы не должны иметь аналогичного бизнеса в прошлом;

финансовая поддержка: после регистрации как частный предприниматель вы можете подать заявку на получение до 2,500 евро для поддержки вашего бизнеса.

Во время разговора с инспектором не говорите, что вы профессионал сфере, в которой начинаете. Что у вас был большой опыт до этого, умеете зарабатывать деньги в этом бизнесе. Программа рассчитана на поддержку новичков в бизнесе и на новые бизнес идеи. Если вы докажете, что имеете много опыта и можете зарабатывать деньги на вашей идее, для инспектора это означает, что вы не нуждаетесь в социальной поддержке государства.

Эта программа является прекрасной возможностью для тех, кто хочет сделать первые шаги в предпринимательстве, минимизируя финансовые риски и заручившись поддержкой государства.

Налоги для частных предпринимателей в Ирландии

Система налогообложения в Ирландии для самозанятых лиц предусматривает несколько обязательных сборов, включая налог на прибыль (Income Tax), социальный взнос (PRSI) и универсальный социальный сбор (USC).

Income Tax — налог на прибыль

Общее правило предусматривает:

20% налога на первые 40 000 евро годового дохода;

40% на доход сверх этого порога.

Однако конкретные лимиты зависят от статуса налогоплательщика:

Single (одиночный статус) — 42 000 евро;

Single parents (одинокие родители) — 46 000 евро;

Married (один работает) — 51 000 евро;

Married (оба работают) — 84 000 евро.

Также применяется Tax Credit — налоговая скидка, уменьшающая сумму налога. В среднем она составляет 3750 евро в год.

PRSI — социальный налог

Частные предприниматели платят взнос по Class S, который составляет 4% от дохода после учета расходов. Этот вклад направляется на вашу пенсию и другие социальные программы.

USC — универсальный социальный сбор

Если ваш доход меньше 13 000 евро в год, вы освобождаетесь от уплаты USC. Если доход превышает этот порог, налог начисляется по следующим ставкам:

первые 12 012 евро — 0,5%;

следующие суммы — 2,0%, 4,0%, 8,0% в зависимости от дохода;

доход свыше 100 000 евро облагается налогом по ставке 11%.

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