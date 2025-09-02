Во времена Трампа с рынка труда США исчезли более миллиона иммигрантов — Finance.ua

Во времена Трампа с рынка труда США исчезли более миллиона иммигрантов Сегодня 23:36 — Мир

Более 1,2 миллиона иммигрантов покинули рабочую силу США с января по конец июля, свидетельствуют предварительные данные Бюро переписи населения, проанализированные Исследовательским центром Pew. Это первое значительное сокращение числа иностранных работников после того, как в 2023 году число нелегально находящихся в стране людей достигло рекордных 14 миллионов.

По оценкам Pew, иммигранты составляют почти пятую часть американской рабочей силы. Они обеспечивают около 45% рабочих в сельском хозяйстве, рыболовстве и лесном хозяйстве, около трети занятых в строительстве и четверть работников сферы услуг. Утрата такого ресурса, говорят эксперты, грозит как аграрному сектору, так и строительству и здравоохранению.

Ужесточенная миграционная политика администрации Дональда Трампа, который во время предвыборной кампании обещал депортировать миллионы нелегальных работников, уже привела к сокращению нелегальных пересечений границы. Хотя он заявлял, что приоритетом является выдворение «опасных преступников», большинство задержанных агентами ICE не имели судимостей.

По словам экономистки Федерального резервного банка Далласа Пии Оррениус, иммигранты обычно обеспечивают не менее половины прироста рабочих мест в США. Уменьшение их количества, по ее словам, «оказало огромное влияние на способность создавать новые рабочие места».

Последствия уже ощутимы в фермерских районах. В Калифорнии и Техасе фермеры сообщают о нехватке рабочих рук, из-за чего часть урожая остается испорченной. Представители аграрных организаций заявляют, что страх перед рейдами иммиграционной службы парализовал работу на полях, строительных площадках и предприятиях.

Схожая ситуация наблюдается и в строительстве. По данным Ассоциации генеральных подрядчиков Америки, в половине мегаполисов сократилось количество рабочих мест в этой сфере. В районе Лос-Анджелеса потеряли более шести тысяч рабочих мест, в Риверсайд-Сан-Бернардино — более семи тысяч.

Специалисты также предупреждают о рисках для системы здравоохранения, ведь около 43% сиделок на дому являются иммигрантами. В Калифорнии половина работников долгосрочного ухода, входящих в профсоюз SEIU, также имеют миграционное происхождение.

«Что будет, когда иммигрантов не станет в поле, на строительстве или в больницах?» — задает вопрос глава местного профсоюза Арнульфо Де Ла Круз, отмечая, что кризис рабочей силы может ударить по каждому американцу.

