США вводят визовый залог до $15 000 для туристов из некоторых стран — Finance.ua

США вводят визовый залог до $15 000 для туристов из некоторых стран Сегодня 16:23 — Личные финансы

США вводят визовый залог до $15 000 для туристов из некоторых стран

Госдепартамент может потребовать от некоторых путешественников внесение залога в размере $15 тыс. для получения деловых или туристических виз.

Об этом сообщает CBS News.

Отмечается, что Государственный департамент США намерен начать пилотную программу, которая может потребовать залог до 15 тысяч долларов от иностранцев, которые подаются на краткосрочные визы B-1 (деловые поездки) и B-2 (туризм).

Программа введена согласно указу президента Дональда Трампа, изданному в первый день его второго срока, и продлится с 5 августа 2025 года по 5 августа 2026 года.

Детали программы

Программа позволяет офицерам консульской службы требовать залог в размере 5 000, 10 000 или 15 000 долларов. Это касается граждан стран, где фиксируется высокий уровень нарушений сроков пребывания по истечении действия визы, или где, по мнению США, недостаточный уровень проверки безопасности. При этом решение о необходимости залога будет приниматься индивидуально.

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Залог необходимо внести перед получением визы. Если лицо покидает США вовремя, денежные средства возвращаются. Если срок пребывания превышен или нарушены другие условия, залог конфискуют.

Кто подпадает под действие программы

Это правило касается только туристических и деловых виз (B-1/B-2) и только заявителей из стран, включенных в специальный список. Список стран будет опубликован не менее чем за 15 дней до начала программы. При этом уточняется, что залоги будут требовать не от всех граждан таких стран, а только в случае отдельного решения консульских работников.

Граждане стран, участвующих в программе безвизового въезда в США (Visa Waiver Program), не подпадают под действие новых правил.

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250 долларов США. Новый платеж будет касаться большинства категорий временных посетителей США: Напомним, ранее стало известно, что администрация президента США планирует ввести новый сбор Visa integrity fee в размере не менее. Новый платеж будет касаться большинства категорий временных посетителей США:

туристов;

деловых путешественников;

студентов;

участников культурных и рабочих программ.

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Как пишет издание AOL со ссылкой на данные Self Financial, медианная стоимость аренды жилья в США выросла с $824 в 2008 году до более чем $1300 в 2025-м. В мегаполисах типа Нью-Йорка и Лос-Анджелеса цены еще выше. Только за последние три года аренда выросла почти на 6%, опережая темпы роста зарплат. В среднем, чтобы оплатить аренду жилья, американцу нужна целая недельная зарплата.

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