Как украинцы воспринимают политику Европы и США в отношении Украины — опрос
Большинство украинцев — 64% - считают, что Европа остается надежным союзником, желающим приемлемого для Украины завершения войны. Не считают так — 24%. При этом с февраля-марта 2025 года восприятие политики Европы по отношению к Украине не изменилось.
Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии — КМИС.
Хотя с марта 2025 года восприятие политики США в отношении Украины несколько улучшилось:
- все равно большинство (58%) считают, что США устают от Украины, их поддержка ослабевает и они давят на Украину для уступок.
- Воспринимают США надежным союзником, который хочет приемлемого для Украины мира — 32%.
По состоянию на май-начало июня 2025 года восприятие Д. Трампа практически не изменилась. Сейчас 72% считают, что для Украины плохо, что Президент США — Д. Трамп. Лишь 16% полагают, что это хорошо.
Итоги
С февраля 2025 г. существует резкое ухудшение восприятия политики руководства США в отношении Украины.
Итак, несмотря на все, большинство украинцев — 63% — продолжают хорошо относиться к США в целом. Относятся плохо — 29%.
Ранее министр обороны США Пит Хегсет 10 июня заявил, что Соединенные Штаты намерены сократить свой бюджет на закупку вооружения для Украины в 2026 году, но не уточнил масштабы запланированных сокращений.
Он заявил, что «мирное урегулирование путем переговоров» отвечает наилучшим интересам Украины, россии и Соединенных Штатов, но что «слово победа», а также путь к победе и миру не были четко определены. В Институте изучения войны (ISW) дали анализ последствий.
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