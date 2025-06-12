Как украинцы воспринимают политику Европы и США в отношении Украины — опрос Сегодня 19:00

Как украинцы воспринимают политику Европы и США в отношении Украины — опрос

Большинство украинцев — 64% - считают, что Европа остается надежным союзником, желающим приемлемого для Украины завершения войны. Не считают так — 24%. При этом с февраля-марта 2025 года восприятие политики Европы по отношению к Украине не изменилось.

Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии — КМИС.

Хотя с марта 2025 года восприятие политики США в отношении Украины несколько улучшилось:

все равно большинство (58%) считают, что США устают от Украины, их поддержка ослабевает и они давят на Украину для уступок.

Воспринимают США надежным союзником, который хочет приемлемого для Украины мира — 32%.

По состоянию на май-начало июня 2025 года восприятие Д. Трампа практически не изменилась. Сейчас 72% считают, что для Украины плохо, что Президент США — Д. Трамп. Лишь 16% полагают, что это хорошо.

Итоги

С февраля 2025 г. существует резкое ухудшение восприятия политики руководства США в отношении Украины.

Итак, несмотря на все, большинство украинцев — 63% — продолжают хорошо относиться к США в целом. Относятся плохо — 29%.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет 10 июня заявил, что Соединенные Штаты намерены сократить свой бюджет на закупку вооружения для Украины в 2026 году, но не уточнил масштабы запланированных сокращений.

Он заявил, что «мирное урегулирование путем переговоров» отвечает наилучшим интересам Украины, россии и Соединенных Штатов, но что «слово победа», а также путь к победе и миру не были четко определены. В Институте изучения войны ( ISW ) дали анализ последствий.

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